Poche ore dalla diretta e sull’Isola dei Famosi l’atmosfera si scalda. Tante le novità nel quinto appuntamento del reality, che vedrà super protagonisti gli abitanti di “Parasite Island” Fariba e Ubaldo, pronti per entrare finalmente in gara e si unirsi al gruppo dei naufraghi dopo due settimane in solitaria.I naufraghi dovranno dire addio a uno dei compagni di viaggio finiti al televoto la scorsa settimana. Si giocheranno la possibilità di restare sull’isola Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma, ma chi verrà eliminato avrà l’occasione di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi.

Sbarcato giovedì sera a Parasite Island dopo aver perso lo scontro diretto contro Francesca Lodo. Ma ci sono altre novità sull’Isola dei famosi, come riporta il giornalista e Riccardo Signoretti, altri naufraghi sono pronti a sbarcare a Cayo Cochinos. “Emanuela Tittocchia in partenza per L’isola dei Famosi…”, ha scritto il direttore di Nuovo Tv pubblicando su Instagram un collage del logo dell’Isola dei famosi e il volto dell’opinionista di Mattino 5. Continua dopo la foto















Ma ad agitare Ilary Blasi sono gli abitanti di Parasite Island, l’isola abitata solo da Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani che stanno facendo un’esperienza parallela a quella del reality: la coppia si deve conquistare l’accesso a L’Isola dei Famosi, ma prima devono diventare dei veri naufraghi. Inizialmente sono stati aiutati da Marco Maddaloni, poi i vari naufraghi eliminati dopo le nomination raggiungono l’isola per aiutare i due aspiranti. Continua dopo la foto















Con il passare dei giorni Ubaldo sta diventando sempre più padrone di Parasite Island. Lanzo, alle prese con il tentativo maldestro di Fariba di far attecchire il fuoco in una nuova parte dell’isola, conferma la sua leadership e alle telecamere spiega: “Abbiamo tempo, non ci caccia nessuno dalla mia isola”. La convivenza tra Ubaldo e Fariba si è fatta difficile a causa di una lite per il fuoco. Ad aprire le danze è Ubaldo, che urla: “Il fuoco bisogna tenerlo vivo”. Continua dopo la foto











Parole che pungono nel vivo la madre di Giulia Salemi, che replica a brutto muso e accusa: “Io lo faccio sempre, anche di notte, tu al contrario ti mostri interessato solo quando si avvicinano le telecamere. Non si fa così”. Ne vedremo delle belle.

