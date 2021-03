Uomini e Donne in lutto, lacrime in studio per la perdita dell’ex cavaliere: “Ti vogliamo ricordare così”

Uomini e Donne in ricordo di Fabio Donato Saccu. I più affezionati fan del dating show non possono dimenticare il suo sguardo tenero e quella storia d’amore iniziata proprio nello studio di Maria De Filippi. Insieme mano nella mano con Lisa Leporati, il pubblico italiano ricorderà per sempre così l’ex cavaliere, venuto a mancare il 25 marzo a causa di un tumore.

Correva l'anno 2015 quando Fabio ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne. Sedendo sulla sedia, l'uomo aspirava a trovare come tutti la donna della propria vita: "Dopo un periodo da single le persone vicine a me e a me care hanno iniziato ad indirizzarmi verso questa trasmissione pressandomi con delle battute scherzose", aveva raccontato Fabio Donato Saccu, geometra di professione, quando nel 2014 aveva annunciato l'intenzione di partecipare al dating show di Canale 5.















Un sogno che il programma ha reso possibile. Infatti Fabio trova in Lisa quella donna e insieme decidono di cominciare la vita vera lontano dai riflettori e dai pettegolezzi. E Lisa è stata fin da subito la sua scelta, quella di una vita, ovvero la donna che Fabio era pronto a portare all'altare. La proposta di matrimonio avvenne proprio in studio davanti a un pubblico emozionato e complice della loro felicità.















Purtroppo però Fabio ha chiuso per sempre i suoi occhi a soli 46 anni a causa di un tumore che non gli ha dato tregua e che ha messo a tacere per sempre i progetti di una vita intera. Lisa stessa ha condiviso con i fan della coppia uno scatto che la ritraeva tra le braccia rassicuranti di Fabio e parole brevi ma intense che lasciano trasparire tutto il dolore per la perdita: "Ti ricorderò sempre così".









Il geometra di Ponderano ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della moglie Lisa, e la redazione di Uomini e Donne non ha potuto che ricordarlo con la pubblicazione di un filmato che ne raccoglie i momenti più belli. I funerali di Fabio sono previsti nella Chiesa parrocchiale di Ponderano, in provincia di Biella.

