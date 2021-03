Edizione senza pace quella di Amici 20. Nell’occhio del ciclone ancora una volta un’allieva di Lorella Cuccarini, Rosa Di Grazia. Solo ieri, lei e Martina Miliddi, erano state prese di mira da Giulia Pauselli che aveva ritwittato un messaggio di un utente “RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”.

Durante la seconda puntata del serale Alessandra Celentano ha dichiarato senza esitazione che nella squadra della Cuccarini ci sono elementi che non meritano il serale, su Martina poi è particolarmente dura: "È negata, lo penso e lo dico". Affermazioni che fanno infuriare la Cuccarini: "Non ti puoi permettere di dire ad una ragazza che è negata, le parole hanno un peso. Si possono esprimere gli stessi concetti usando parole differenti", ma la Celentano non ha alcuna intenzione di arretrare.















Rosa neppure era stata salvata. "Ho visto tanti capelli e tanto vento ma poca danza", aveva detto l'insegnante dopo l'esibizione sulle note di "Sarò libera" di Emma Marrone che, tra l'altro, è valsa a Rosa un punto guadagnato contro Tommaso Stanzani. Alessandra Celentano, del resto, non fa mistero del fatto di non ritenere Rosa una ballerina all'altezza del serale del talent show. Ma forse proprio l'ultima accusa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.















Mentre Alessandra attaccava Rosa, le telecamere del talent show hanno inquadrato la ballerina vittima di un momento di rabbia. Rosa si è liberata in malo modo della camicia di scena che aveva indossato per la performance e ha inveito contro la maestra a microfono spento. Lo sfogo è stato ripreso solo per qualche istante, ma non è passato inosservato.









Polemiche furiose, con la rete che si si è schierata dalla parte di Alessandra Celentano che ha incassato anche il sostegno di Giorgio Albanese, ex ballerino del talent show. In una Instagram story, l’ex allievo ha condiviso il gesto di stizza a stento contenuta di Rosa e lo ha commentato così: “La danza è disciplina. Per molto meno sarebbe successo il panico ad Amici 14. Che schifo”. Per Rosa, che ora sarà obbligata a fronteggiare anche il pubblico da casa che, fino a qualche settimane fa, la sosteneva a spada tratta, si mette male.

