Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 qualcosa era scattato. E fin qui i dubbi sono pochi. Poi però una vera relazione non è mai sbocciata. Troppo distanti e diversi i caratteri, forse, dell’ex velino e della super vip ex di Flavio Briatore.Che, tra l’altro, non solo ha abbandonato anzi tempo la Casa per riabbracciare a Natale il figlio Nathan Falco, ma è stata pure paparazzata con altri uomini una volta fuori dal reality.

E tra i due, almeno in un primo momento, sembrava che quello rimasto più ‘scottato’ fosse stato lui. Che adesso, però, è felice al fianco di Giulia Salemi. Tuttavia Pierpaolo continua a mandare frecciatine a Elisabetta. L’ultima, in particolare, fa parecchio discutere. Intanto va detto che Pretelli è tornato a parlare, nel corso di una recente intervista, di quello che c’è stato con la showgirl calabrese che gli aveva “rapito il cuore”. Continua dopo la foto















Poi Pierpaolo Pretelli ha incontrato Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci è passata in secondo piano. . Elisabetta è sempre stata chiara: un futuro fuori dalla Casa di Cinecittà con lui non ci sarebbe mai stato, a prescindere dalla sua storia d’amore con Giulia Salemi. Eppure Elisabetta Gregoraci continua a mettere like hai post dei ‘Gregorelli’ cosa che Pierpaolo non ha mandato giù. Continua dopo la foto















Pierpaolo Pretelli si è soffermato poi sulla sua storia con Giulia Salemi. Il 31enne ha svelato che, nonostante la relazione vada avanti da un po’ di tempo, i suoi genitori ancora non l’hanno accettata del tutto. E questo perché, a suo dire, mamma e papà si sarebbero fatti influenzare da quanto viene scritto su Pierpaolo e Giulia su social e web. Continua dopo la foto













Oggi è arrivato la risposta di Elisabetta Gregoraci. le sue Stories sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di lei con il dito verso il naso, facendo il gesto di stare zitto, di tacere. All’immagine ha anche aggiunto la canzone I Believe I Can Fly di R. Kelly. Il brano dice che bisogna sempre credere di volare, andando oltre per superare anche i momenti di difficoltà.

