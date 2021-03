Dopo la fine della storia con Roberta Termali Walter Zenga ha iniziato una nuova vita e formato una nuova famiglia con la rumena Raluca Rebedea, dalla quale nel 2009 ha avuto Samira e poi nel 2012 Walter Jr. Un’altra vita dove per tanto tempo Andrea e Nicolò non sono entrati. “Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio”.

Queste erano state le parole, dure e pesanti come pietre, lanciate da Andrea trainer classe '93 all'indirizzo del padre Walter che, evidentemente, qualche colpa deve pur averla. Parole che avevano colpito al cuore Walter che aveva fatto sapere di essere pronto a riaccogliere i suoi figli, Andrea e Nicolò: "Avrei voluto abbracciarti ma non potevo, ma ti ripeto il passato non si cancella più, bisogna guardare avanti. Quando volete, questa è casa vostra, quando ci si confronta tra uomini si parla di futuro, le cose passate, sono passate. A me di quello che è successo non mi interessa nulla".















La reazione dei figli, di Andrea Zenga in particolare, non era stata quella sperata. Mentre Nicolò era parso più disponibile a riallacciare il filo interrotto del rapporto, "Ci sono colpe da tutte le parti, papà se in qualche modo ti ho offeso ti chiedo scusa" ha detto. "Ma se vogliamo mettere una linea e parlare di quello che accadrà da adesso in poi, per me va bene".















Oggi, dallo studio di Domenica Live, arriva la bella notizia. Dopo tanto tempo i rapporti si stanno riallacciando. Oggi i tre si sentono sempre e si fanno le videochiamate. "Un sogno" ha commentato Barbara d'Urso, che ha sempre seguito la loro vicenda. "Non ci avrei mai scommesso. Sono il primo ad essere stupito" ha concluso Nicolò.











“Sono molto soddisfatto”, ha dichiarato il giovane in merito alla piega che sta prendendo la sua situazione familiare. Oggi Nicolò ha conosciuto anche Rosalinda Cannavò. due, ha specificato la stessa Cannavò, non si erano mai visti prima di incrociarsi oggi nel dietro le quinte del talk.“Vedo felice Andrea e sono contento per lui”.

