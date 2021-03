Una relazione poco sincera e ‘gonfiata’, tutto a favore di una visibilità tanto cara ai Vip del mondo dello spettacolo. Questa l’opinione più diffusa su Rosalinda e Andrea, che al di là di ciò che in molti pensano di loro, continuano a procedere indisturbati. Poche ore fa la mamma di Andrea, Roberta Termali, aveva spezzato una lama a loro favore, andando controcorrente rispetto l’opinione pubblica.

"Sono contenta per loro, sono una bella coppia. Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L'altra sera a l'ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto 'mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi'. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti". E questo anche 'contro' ciò che pensa Dayane Mello, gieffina con cui Rosalinda sembrava andare in un primo momento molto più che d'accordo, ma le cui strade si sono successivamente divise. Per la modella brasiliana si tratterebbe infatti di un amore mediatico.















La coppia sarebbe nata in un momento molto delicato, soprattutto per l'attrice siciliana che ha messo fine alla storia d'amore con lo storico fidanzato Giuliano. Rosalinda Cannavò ha detto la sua oggi a Domenica Live, nel corso della puntata in onda il 28 marzo. Nel salotto di Barbara d'Urso è sbarcata l'attrice siciliana, che ha assicurato che il suo sentimento è genuino. "Non posso che sorridere. A Dayane ho voluto bene, ho cercato di portare massimo rispetto alla nostra amicizia".















Poi Rosalinda continua: "Ho fatto tanti passi verso di lei, fuori dal GF, nonostante mi ha attaccato. Ad oggi non devo difendermi da niente, tantomeno da lei", ha commentato l'attrice, evidentemente contrariata dalle parole della modella brasiliana."Dayane è una contraddizione continua", ha aggiunto la Cannavò che ha poi rilasciato una frase tanto curiosa quanto criptica: "Lei secondo me è influenzata da qualcuno, magari una persona esterna".











Rosalinda, nel corso dell’ospitata, ha incontrato anche Nicolò Zenga, fratello di Andrea. I due, ha specificato la stessa Cannavò, non si erano mai visti prima di incrociarsi oggi nel dietro le quinte del talk.“Vedo felice Andrea e sono contento per lui”.

