Amici 2020 entra nel vivo e gli animi si scaldano sempre di più. Ieri, 27 marzo, durante la seconda puntata del serale, c’è stato un nuovo botta e risposta tra la maestra Alessandra Celentano e le ballerine della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. La Celentano, dopo aver criticato in modo molto duro nella prima puntata Rosa, ha attaccato anche Martina Miliddi.

Durante la seconda puntata del serale Alessandra Celentano ha dichiarato senza esitazione che nella squadra della Cuccarini ci sono elementi che non meritano il serale, su Martina poi è particolarmente dura : “E’ negata, lo penso e lo dico”. Affermazioni che fanno infuriare la Cuccarini: “Non ti puoi permettere di dire ad una ragazza che è negata, le parole hanno un peso. Si possono esprimere gli stessi concetti usando parole differenti”,ma la Celentano non ha alcuna intenzione di arretrare. Continua dopo la foto















Poco dopo a sostegno della Cuccarini anche Stefano De Martino: “Penso che onestamente non sia utile dirlo a una ragazza di vent’anni. Si può esprimere un parere positivo o negativo. Non contesto il contenuto ma il modo”, ma la Celentano non molla: “Bisogna dire le cose come stanno, qui nessuno le dice. È un pensiero mio ma non solo mio”. Continua dopo la foto















Stamani nella polemica è entrata anche Giulia Pauselli che si è svegliata scoprendo di essere diventata un idolo per una grande parte di pubblico di Amici 2021 per via di un tweet che non è passato inosservato e che coinvolge niente meno che Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, due concorrenti di quest’anno. La professionista di Amici ha infatti ritwittato un messaggio di un utente, che sul noto social ha affermato. Continua dopo la foto











“RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”. Per tanti Rosa e Marina non dovrebbero essere al Serale, i giudici invece pare la pensino diversamente e le salvano al ballottaggio. Ieri sera Rosa è riuscita anche a conquistare un punto contro Tommaso, uno dei più bravi di questa edizione.

Ti potrebbe interessare: “Ho le prove!”. Amici 20, Arisa smaschera Rudy Zerbi in diretta. Tira fuori il telefono davanti a Maria e succede il finimondo