Belen Rodriguez è stata ospite oggi pomeriggio di Domenica In. Una puntata particolarmente attesa visto il rapporto che lega Stefano De Martino a zia Mara, secondo alcuni la vera artefice della sua crescita artistica e della sua scalata in Rai. Tutto è filato liscio o quasi visto che Belen Rodriguez è scoppiata in lacrime. La conduttrice argentina si è raccontata a 360 gradi, senza mai sfuggire alle domande della Venier a cominciare dall’amore con Antonino Spinalbese che presto la renderà nuovamente mamma.

La bambina si chiamerà Luna Mari perché così "un fidanzato difficilmente la dimenticherà quando vedrà la luna". A poi parlato di Santiago e Stefano De Martino, raccontando poi l'amore per Antonino. "Santiago è uguale al padre, ma di me ha preso l'intelligenza", ha affermato sicura. Per poi subito precisare: "Sto scherzando". Quindi ha aggiunto: "Mi auguro che almeno Luna Marie somigli a me, oppure sono destinata a fare figli che assomiglino ai padri", ha dichiarato. Successivamente ha parlato del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese.















"E' stato un colpo di fulmine – ha raccontato – mi sono fidata di mio figlio Santiago che a un certo punto mi ha detto. Ti fa ridere, devi stare con lui. Pensa che Santiago si era rassegnato quando ha capito che con Stefano, quando è ritornato, non andava più. Ripeto, mi sono fidata di lui". Fiducia ripagata alla grande, visto che con Spinalbese sta allargando la famiglia.















Poi Belen è scoppiata in lacrime. "Non riesco a parlare. Scusate, sono incinta" ha detto commossa la showgirl mentre ricordava la nonna nascondersi dietro la porta mentre piangeva. A farla emozionare è stato il ricordo di quando andava ogni volta in aeroporto e doveva salutare la sua famiglia. Faceva fatica a dirgli arrivederci. Partita con 180 euro in tasca, non sapevo quanto avrebbe guadagnato in Italia.











L’intervista è quindi andata avanti, con la conduttrice che spesso ha espresso dei complimenti sinceri a Belen: “Sei bella sì, ma hai qualcosa in più”, ha affermato. Belen ha dimostrato di essere un po’ restìa con i complimenti: “Mi imbarazzano, mi trovo male”, ha replicato la showgirl argentina. “Che ti devo dire, che sei brutta e incapace?”, ha risposto divertita la Venier.

