Ospite di Domenica In Katia Ricciarelli si è lasciata andare a una confessione ai microfoni di Mara Venier. Sono giorni non facili per la cantante che condivide il destino di altri milioni di cittadini. Il 2020, per Katia Ricciarelli è stato l’anno del rilancio in tv al fianco di Pierluigi Diaco e insieme delle confessioni. Pochi mesi fa in un’intervista concessa al settimanale DiPiù, aveva raccontato, e più approfonditamente, il periodo più complicato della sua vita.

Un frate che la seguiva nelle prove di canto ebbe per lei delle attenzioni sbagliate e cercò addirittura di convincerla a diventare suora. Questo la portò a tentare il suicidio e ad allontanarsi, per molti anni, dalla Chiesa: “Mi ci è voluto del tempo per ritornarci. Quella delusione aveva lasciato in me una cicatrice profonda”. Non lo sanno in molti ma non tutti conoscono la profonda fede in Dio di Katia Ricciarelli, la cantante lirica protagonista dell’ultima stagione di Io e Te. La brutta esperienza con il frate durante l’adolescenza l’ha allontanata soltanto dalle istituzioni religiose, non di certo dal Signore. Continua dopo la foto















Nell’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ha raccontato quand’è stata l’ultima volta che ha invocato il Suo aiuto:”Alla morte di mia madre, che se n’è andata a settantotto anni”. La Ricciarelli dovette interrompere un’esibizione a Mantova per correre a Spoleto, dove abitava insieme alla madre, moribonda, e a Pippo Baudo. Oggi ha confessato di vivere un confessione di disagio legata al Covid e al ritardo dei vaccini. Continua dopo la foto















“Il medico mi dice di avere pazienza e aspettare, ma aspettare cosa? Quanto devo aspettare?”, ha domandato. “Sono abbastanza abbattuta e delusa”, ha aggiunto, “mi sembra di essere abbandonata da tutti, è una cosa vergognosa ed adesso ho paura. Il mio cane mi capisce più degli esseri umani, mi toccherà andare al manicomio”. Continua dopo la foto











“Ho molta paura, perché è già passato un anno. Sono stata bravissima, ho osservato tutti i regolamenti, e non so come finirà. Sono terrorizzata perché non vedo vie di uscita. Per i vaccini ancora non si sa. Ho paura, tanta paura: terrore”. E ancora: “Quando mi trovo a lavorare, ho il terrore, non ho più il coraggio di una volta. Mi sono chiusa. Ho paura dei sentimenti, una specie di lockdown anche per i sentimenti. Ho la sensazione che invece di diventare più buoni, stiamo diventando quasi più cattivi”.

Ti potrebbe interessare: “Che succede?!”. Katia Ricciarelli all’improvviso in lacrime da Pierluigi Diaco. Poi la commozione diventa contagiosa