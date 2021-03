Il secondogenito dalla coppia è arrivato nella tarda serata di ieri, sabato 27 marzo. Lui è un campione che non ha bisogno di presentazioni, lei una campionessa a sua volta che alle qualità atletiche unisce la bellezza. La notizia non è stata data tramite i social, ma arriva dall’agenzia che segue il campione la Golden Sabre Agency : mamma e bambino stanno bene. A quanto si apprende il bebè pesa ben 4.5 chili e il nome scelto dalla coppia è Mario jr, un omaggio al nonno paterno di lui.

L'agenzia ha anche sottolineato che il 'piccolo' Montano, come tutti i bimbi partoriti in questo particolare periodo storico segnato dalla pandemia di Covid-19, siano "un Dono", cioè la "vita che si rinnova". A dicembre infatti la coppia era stata contagiata dal covid, fortunatamente non c'è stata alcuna ripercussione sulla dolce attesa. La coppia si è poi immunizzata, vincendo il virus e attendendo con trepidazione il suo secondo frutto d'amore.















Parliamo di Aldo Montano e Olga Plachina più uniti che mai dopo il matrimonio lampo nel 2016. La storia tra la coppia infatti era iniziata solo un anno prima dopo che lui aveva rotto con Antonella Mosetti e spezzato il cuore di un'altra bellissima: Manuela Arcuri che sembra non si sia mai ripresa dalla frequentazione con lui.















Come Aldo Montano anche Olga Plachina è un'atleta. Classe 1997, è specializzata nei 400 m e ha vinto la fascia di Miss Sport 2015. Olga e Aldo si sono conosciuti grazie ad un'amica in comune nel 2015. Nel 2017 è arrivata la primogenita Olympia. Il nome della piccola non è casuale ed è stato scelto da papà Aldo. Quest'ultimo ha spiegato in passato che il nome Olympia vuole essere un omaggio alla sua lunga carriera come schermidore.











La differenza d’età non è mai stato un problema per la Plakhina, che si è sempre dimostrata più grande della sua età. Il matrimonio con Montano è avvenuto in gran segreto, in Russia, nel 2016. Prima di diventare marito e moglie i due hanno vissuto una breve crisi che li ha uniti ancora di più.

