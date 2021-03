“Milly ha detto no”. Ballando con le stelle, l’attrice italiana adesso vuota il sacco. Cosa c’è stato dietro la sua esclusione

Ballando con le stelle, confessione di Rosita Celentano. Durante un’intervista rilasciata per il periodico Mio, la sorella di Rosalinda avrebbe rivelato alcuni retroscena interessanti in merito all’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Parole senza filtri nè troppi giri di parole per un pubblico sempre pronto a cogliere ogni curiosità.

"Mi sarebbe piaciuto farlo tempo fa e avevo fatto pure due incontri, ma sono sempre stata scartata. Vuol dire che doveva andare così. Oggi non lo farei più perché ho altre priorità", afferma Rosita sorella di Rosalinda Celentano. Ed effettivamente vederla durante le esibizione sarebbe stato indubbiamente interessante.















Per Rosita Celentano la partecipazione a Ballando con le stelle ha sempre rappresentato un piccolo grande sogno da realizzare eppure questa continua a rivelarsi un'ardua impresa. Pare dunque che l'attrice sia stata scartata durante le selezioni. Ma i progetti per il futuro non si lasceranno di certo fermare davanti a questo episodio.















Idee che sembrano essere sempre molto chiare nella testa della Celentano che così conferma di vedere all'orizzonte qualcosa di molto originale e diverso dal solito: "Un format tv di interviste meravigliose a personaggi unici che con la loro esperienza e cultura possono aprire a mondi interiori bellissimi".









“Ho scritto una serie tv che avrà un successo strabiliante in tutto il mondo”, la notizia rivelata per i lettori del periodico risuona già in ogni angolo. E per il pubblico italiano che è rimasto in attesa di poter vedere la sorella Celentano sul piccolo schermo, non resta che attendere e godersi quello che, a suo dire, potrebbe rappresentare un vero successo.

