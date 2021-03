Nelle settimane scorse, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Francesca Cipriani aveva annunciato che presto si sarebbe sottoposta ad un intervento di liposcultura. Ovvero un intervento chirurgico finalizzato a togliere i chili di troppo, ‘guadagnati’ durante questi mesi di pandemia. Non è certo la prima volta che la Cipriani decide di ricorrere ad un’operazione del genere, ma ogni volta c’è sempre un po’ di legittima preoccupazione per come possano andare le cose.

Con un post sul suo profilo Instagram Francesca Cipriani aveva voluto inviare un messaggio per far sapere a tutti i suoi fan come sta dopo l'intervento. "Ciao ragazzi vi volevo salutare e rassicurare che l'intervento è andato bene" aveva spiegato lei stessa via social. La conduttrice con Andrea Pucci de "La pupa e il secchione e viceversa" facendo tirare a tutti un grande sospiro di sollievo. "Ragazzi un sorriso ve lo faccio – aveva proseguito nella sua story Francesca Cipriani – Sto bene. Devo solo riposare" e poi ha schioccato un bel baciotto ai suo fan.















Fan che non si sono fatti pregare inondano di commenti di approvazione e di ammirazione ad ogni post pubblicato. D'altra parte un milione di follower non sono roba di poco conto. Altro che pupa. Francesca Cipriani è diventata uno dei personaggi tv più seguiti sui social grazie alla sua autoironia e semplicità, due armi che fanno spesso la differenza.















Ma non tutto sembra essere andato esattamente così. Proprio in quei giorni la 36enne sarebbe stata vittima di complicazioni. La setticemia, o sepsi, è definita come una disfunzione d'organo pericolosa, causata da una risposta sregolata dell'organismo ad un'infezione. Ad essere colpito, nel caso della donna, sarebbe stato un occhio.











La notizia viene dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. “Che Francesca Cipriani ne sia colpita o meno (dalla dismorfia, ndr) non mi interessa”, ha reso noto Alessi che ha aggiunto che, però, la soubrette “ha rischiato la setticemia e, non so perché, un occhio s’è ammalato”. Il giornalista ha sottolineato che tale racconto le è stato fatto dalla stessa Cipriani.

