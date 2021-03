Maria De Filippi, si è saputo dopo la puntata di Amici. La notizia già rimbalza ovunque

Maria De Filippi, la reginetta è lei. Un successo prevedibile? Non è mai detto con la sfida di ascolti tv dove il pubblico italiano ha sempre il coltello dalla parte del manico. Una classifica che però vede nuovamente Mary Queen posizionarsi al primo posto Dati alla mano per il Serale di Amici 20 che ha fatto volare alle stelle i numeri e non solo. Ecco il risultato.

Il talent show arriva alla seconda puntata con l'ennesimo successo portato a casa. Ben 5.990.000 telespettatori pari al 28,3% di share ma qualcosa, nonostante il successo, non torna. Il motivo è semplice da capire, perchè basta semplicemente confrontare i numeri per capirci meglio. Il debutto, ad esempi, un vero successo. Un record raggiunto quasi del tutto impossibile per replicare, persino per Mary Queen.















Tutti ricorderanno quando all'indomani dalla serata di debutto, il talent show di Maria De Filippi si è posizionato al primo posto raggiungendo ben 6.016.000 spettatori pari al 28,73% di share. Non male per la seconda serata, che in ogni caso supera il secondo appuntamento della fase finale del talent dell'anno scorso che aveva ottenuto 3.677.000 spettatori, raggiungendo il 19,9% di share.















Colpi di scena che hanno saputo tenere alta l'attenzione del pubblico, con l'eliminazione di Leonardo Lamacchia, finito al ballottaggio contro Aka7even. Fuori dalla competizione tra talenti anche Ibla perdendo lo scontro con Martina Maliddi. Insomma, grandi sorprese che hanno vinto sul competitor Rai. Infatti sul canale 1 il match per gli Europei Under 21 Spagna-Italia ha conquistato 2.981.000 spettatori pari all'11.2% di share.









E il resto della programmazione? Su Rai2 Un Piccolo Favore 1.598.000 spettatori (6,1%). Italia 1 I Croods 1.670.000 spettatori (6,4%). Rai3 Città Segrete 2.098.000 spettatori (9,2%). Rete4 Serafino 924.000 spettatori (3,7%). La7 Eden Missione Pianeta 570.000 spettatori (2,6%). Tv8 il GP del Qatar 482.000 spettatori (1,8%). Nove Vizi e Virtù – Conversazione con Papa Francesco 187.000 spettatori (0,7%).

