Quello che va in onda nella serata di domenica 28 marzo 2021 è uno show da non perdere. Barbara D’Urso e il suo staff stanno preparando qualcosa di unico, speciale, che sia adatto ad una straordinaria chiusura del suo “Live! Non è la D’Urso”. Prima di svelarvi quello che accadrà, però, vale la pena riavvolgere un po’ il nastro. E soffermarsi un momento sulla reazione di tutti quando si è saputo che il programma sarebbe stato chiuso in anticipo.

Si gridò alla fine di un'era e si parlò di 'bocciatura' e molti pensarono "è ora di cambiare, quel tipo di tv non va più". Ebbene sia Mediaset che la stessa Barbara D'Urso hanno smentito nel modo più forte possibile questa lettura. Infatti Carmelita non solo non lascia, ma raddoppia. Se la trasmissione chiude col botto nel serale è solo per tornare in fascia pomeridiana e non fermarsi più.















Ormai è certo, Live – Non è la D'Urso sarà confermato anche nella prossima stagione e ripartirà in autunno. E lo farà partendo anche prima, con Barbara D'Urso impegnata già dalle 15 e non più dalle 17 sulla rete ammiraglia di Mediaset. Per il gran finale della puntata della Domenica delle Palme la conduttrice, proprio quando toccherà alle temute sfere, intonerà uno dei pezzi più cantati – da chi se lo può permettere – degli ultimi tempi, ovvero "Fai rumore" con la quale Diodato ha sbancato il Festival di Sanremo nell'edizione 2020.















La canzone di Diodato è riuscita a conquistare non solo Barbara D'Urso, ma perfino i registi che non si sono sottratti dall'arduo compito. E il programma, polemiche o no, continua a fare numeri importanti. Come è stato anche ricordato in uno degli ultimi post del profilo ufficiale di Live – Non è la D'Urso: "E anche ieri sera i nostri amati picchi di oltre il 21% di share e di oltre 3 milioni di spettatori con 9 milioni di contatti!! ❤️❤️❤️❤️".









Ma non è finita: gli intervistati delle sfere vedranno entrare in studio delle persone avvolte in mantelli bianchi luminosi che ne impediranno il riconoscimento. E sotto questi abiti ci saranno le ‘sartine’ di Barbara D’Urso che hanno fatto un lavoro straordinario per regalare un ulteriore tocco di mistero allo show. Non basta: Barbara ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post sugli abiti indosserà… Insomma, non sarà una puntata come le altre. E come mai potrebbe esserlo?!?

