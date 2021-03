“Ho le prove!”. Amici 20, Arisa smaschera Rudy Zerbi in diretta. Tira fuori il telefono davanti a Maria e succede il finimondo

Amici 20, i due coach si stuzzicano vicendevolmente. Il pubblico italiano ha potuto assistere a una puntata entusiasmante in casa di Maria De Filippi. Due nomi finiscono al centro del gossip più accattivante e sono quelli di Arisa e di Rudy Zerbi. Poco dopo il simpatico siparietto, sui social i fan sono letteralmente ‘impazziti’. Cosa è successo? Grandi colpi di scena, senza dubbio.

A “smacherare” le intenzioni del coach Rudy, Arisa in persona. Tutto è accaduto di fronte a una Maria De Filippi decisamente incuriosita dalle dinamiche rivelate di fronte alle telecamere del programma Mediaset dalla cantante in persona, che con telefono alla mano, ha esordito: “Maria ho le prove, mi corteggia”. E aggiunge anche a cosa fare riferimento. (Continua a leggere dopo la foto).















“Il signor Zerbi fa apprezzamenti sotto una mia foto con i capelli lunghi, come dargli torto! Fa degli apprezzamenti estetici ma non li dovrebbe fare perchè siamo colleghi, mi ha detto che sono irresistibile”. Poche parole e la coppia Arisa Rudy Zerbi non ha fatto che diventare argomento di dibattito e scambio di opinioni piccanti tra fan che hanno assistito alla scena. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma alle affermazioni di Arisa, Zerbi ha provato a controbattere venendo messo a tacere poco dopo dalla diretta interessata: “Maria anch’io ho le prove!”. Arisa riprende subito la parola: “Stop, questa la spiego io però. Io ho visto ieri sera una sua storia mentre portava a passeggio il cane in una stradina senza auto, e io, che vorrei una stradina così per portare il mio cane gli ho chiesto solo se qualche volta possiamo andare insieme”. (Continua a leggere dopo le foto).









Il coach ha provato subito a fornire una risposta: “E ma era l’una di notte”. Divertente per i fan pensare che i due possano davvero stare insieme. Tra fan impazziti si legge: “Arisa-Zerbi è la ship di cui non sapevamo di avere bisogno” e ancora: “La ship Arisa – Rudy si fa sempre più concreta. noi ci crediamo da novembre”. Insomma, il siparietto potrebbe ripresentarsi, meglio restare sintonizzati.

“È la seconda volta in poco tempo”. La super cantante nel mirino dei ladri, il bottino è da capogiro. Cosa hanno portato via