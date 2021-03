“È finita…”. Amici 21, Maria annuncia l’allievo eliminato. Tutti in piedi e nessuno riesce a trattenere le lacrime

Ad Amici viene eliminato Leonardo Lamacchia. Il cantante di Rudy Zerbi è il quarto allievo a lasciare la gara, dopo Ibla stasera e Gaia ed Esa la settimana scorsa. Leonardo ha perso al ballottaggio contro Aka7even e anche questa settimana il verdetto è stato dato in casetta da Maria De Filippi. Appena rientrati in casa, Aka7even è scoppiato in un pianto liberatorio. Si è fermato sulla panchina nella veranda principale e intorno a lui c’erano Martina, Tancredi e anche altri. Leonardo invece ha raggiunto l’altra verandina, ma con uno stato d’animo più tranquillo.

Il cantante ha detto che non era la fine di nulla ed era consapevole che prima o poi sarebbe toccato a tutti, quindi anche a lui. Si è intuito dalle sue parole che lui fosse certo di essere eliminato, ma ha deciso di prenderla con serenità. Tommaso, Enula e Alessandro lo hanno raggiunto, poi anche Giulia ed altri, fino a quando si sono trasferiti tutti sull'altra verandina. Alla fine, l'emozione ha preso il sopravvento e il viso di Leonardo era bagnato da qualche lacrima. A un certo punto la voce di Maria li ha chiamati sulle gradinate per il verdetto.















Il bravo Leonardo le ha chiesto di essere rapida e diretta, ma la conduttrice ha detto che per lei non era facile. "Io penso che chi deve uscire lo ha già capito", ha detto Maria e Leonardo ha confermato. La conduttrice sembrava in vera difficoltà, quindi ha ammesso tutto il suo dispiacere: "So cosa voleva dire, so anche per certo che non è finita. So la fatica che comunque una persona come te fa nel rapportarsi con tutto quello che è la tua vita in una situazione del genere".























Poi Maria ha continuato: "Hai fatto più fatica di altri a star chiuso. Per una questione di vissuto e di anagrafe, a vivere magari litigi che appartengono a un'età diversa, a una spensieratezza diversa". Leonardo ha confermato tutto ciò che gli ha detto Maria, aggiungendo che nonostante tutto è stata un'esperienza bellissima. Ha voluto ringraziare lei prima di tutti.



E infine: “Per averci creduto forse più di me in quel momento”, ha specificato. Dopo queste parole, tutti si sono alzati e lo hanno abbracciato. Inutile dire che le lacrime erano sui volti di parecchi di loro, quasi tutti forse.

