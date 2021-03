La cantante Noemi è stata protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua canzone ‘Glicine’. Non è riuscita ad approdare sul podio, ma il suo brano ha comunque riscosso un grande successo ed è ascoltato da moltissime persone. La sua vita è stata caratterizzata da alti e bassi e ora l’artista ha voluto parlare apertamente dei suoi problemi. In un’intervista rilasciata a ‘Verissimo’ e andata in onda sabato 27 marzo, ha raccontato un vero e proprio dramma vissuto in prima persona.

Davanti a Silvia Toffanin si è quindi lasciata andare ad alcune rivelazioni molto toccanti e drammatiche, mai svelate così dettagliatamente prima d’ora. Noemi ha perso tantissimi chili ed adesso è in una forma più che smagliante, ma a livello psicologico è stata colpita pesantemente. Fondamentale è stata ovviamente la musica, che le ha permesso di guardare avanti con maggiore fiducia. Non si è fatta travolgere del tutto ed è stata in grado di trovare finalmente la luce in fondo al tunnel. (Continua dopo la foto)















Noemi ha iniziato così la sua confessione davanti alle telecamere del programma di Canale 5: “Negli ultimi anni mi sembrava di perdere il controllo sulla mia vita, mi sembrava di aver perso il controllo su quello che facevo, sul mio corpo, in maniera inconscia mi ha appesantito, come nelle sabbie mobili, l’ho vissuta così”. Ha sofferto maledettamente di attacchi di ansia, come accaduto nel 2012 proprio a Sanremo: “Mi sentivo fuori dal mio corpo, ma per fortuna la musica mi ha salvata”. (Continua dopo la foto)















Noemi ha anche rivelato infine che è stato determinante per farla andare avanti anche suo marito Gabriele: “Sì, è stato molto importante, mi ha sostenuto nella mia metamorfosi e durante i periodi di immobilità. Mi ha dato la spinta giusta per guardare avanti”. Ora dunque la bravissima e bellissima cantante italiana è praticamente rinata. I momenti terribili sono stati messi definitivamente alle spalle e il domani lo aspetta indubbiamente con più serenità e consapevolezza. (Continua dopo la foto)









La cantante romana nell’ultimo anno ha seguito un metodo che si chiama Meta Experience, ideato proprio dalla dottoressa Germani. “Noemi ha capito che a non funzionare era l’atteggiamento che aveva nei confronti del cibo e che la soluzione non era non mangiare o mangiare meno”, le parole della dietista a Oggi che ci tiene a precisare che non tutti devono seguire per forza l’esempio della star, ovvero perdere a tutti i costi così tanti chili.

