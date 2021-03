Nella serata del 27 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento con il serale di ‘Amici 20’. C’è grande attesa per scoprire come proseguirà la puntata e ci si divertirà anche non poco con la presenza di Pio e Amedeo. C’è un’allieva che comunque sta molto facendo parlare di lei. Si tratta di Enula, la quale non è solo brava da un punto di vista professionale, infatti ha una bellissima voce, ma ha anche caratteristiche abbastanza particolari. E in tanti si chiedevano il significato esatto.

Già il suo nome è comunque molto particolare ma ha anche un'enorme passione nei confronti dei colori sulle sue mani e sul suo bellissimo viso. A proposito del significato di Enula, in tanti si sono domandati in queste settimane che cosa volesse dire. E finalmente è arrivata una spiegazione sull'origine dello stesso. In molti si saranno finalmente tolti ogni dubbio su questo. Andiamo a scoprire insieme dunque qualcosa in più sul nome e sul suo splendido look che piace praticamente a tutti.















Enula è comunque proprio il suo nome, mentre il suo cognome è Bareggi. Secondo quanto ha affermato la stessa concorrente del talent show di Maria De Filippi sul social network Instagram, l'enula è una pianta erbacea che ha dei fiori di colore giallo ed è appartenente alla famiglia delle Asteraceae. La mamma della studentessa amava raccogliere questo tipo di fiore, quando era molto giovane, e una volta diventata mamma ha voluto dedicare questo nome alla figlia appena nata.















Poi per quanto riguarda l'outfit, Enula ha deciso di utilizzare dei colori sulle sue mani e sul viso perché le piace molto giocare con essi. Secondo quanto ha riferito, rispecchiano perfettamente il suo atteggiamento e personalità, infatti vuole sempre vedere il lato positivo delle persone che ha di fronte e ama il prossimo. Ama tantissimo anche l'arte e la pittura, oltre alla musica e alla poesia. Inoltre, nonostante non sia buddista, è interessata alla filosofia di questa religione.









A proposito di ‘Amici 20’, nel pomeriggio del 23 marzo è andato in scena un litigio clamoroso tra alcuni allievi del talent show di Maria De Filippi. La tensione si è alzata soprattutto tra Leonardo e Rosa. Quest’ultima ha poi sbraitato anche contro Serena e tutti gli altri: “Ma quanto siete falsi, che schifo. Il vittimismo. Siete tutti un branco di falsi, para..i, finti. Un minimo le farei passare, un minimo. Siamo tutti bravi a piangere e a fare le vittime”.

