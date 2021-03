Serena Rossi sta conquistando tutto il pubblico con la sua trasmissione ‘Canzone Segreta’. Il successo è stato talmente straordinario e forse anche inaspettato che la Rai ha deciso di allungare il programma di una settimana. Finirà infatti il 23 aprile anziché il 16 aprile. Negli ascolti del 26 marzo ha vinto la serata, battendo tutta la concorrenza, compreso il temibile Paolo Bonolis con ‘Ciao Darwin’. Quasi 4 milioni di telespettatori hanno infatti seguito l’ultimo appuntamento.

Ma adesso una brutta notizia è arrivata improvvisamente e non farà affatto felice il pubblico. Serena Rossi ha dovuto accettarla necessariamente, anche se siamo certi che sarà rimasta delusa anche lei. Ma la 'Canzone Segreta' è costretta a fermarsi per una motivazione molto importante. Quindi, bisognerà pazientare prima di vedere nuovamente gli ospiti della conduttrice emozionarsi con i brani musicali speciali, proposti da amici e colleghi senza che nessuno se l'aspetti.















La prossima settimana infatti Serena Rossi non potrà essere protagonista nel piccolo schermo. Il 2 aprile dunque la 'Canzone Segreta' non sarà trasmessa perché si tratterà del Venerdì Santo. Spazio quindi ad una programmazione religiosa, con la messa in onda della consueta Via Crucis di Papa Francesco a due giorni dall'arrivo della Pasqua. Bisognerà attendere il 9 aprile per rivederla nuovamente. A causa della Via Crucis non ci sarà nemmeno 'I Soliti Ignoti' di Amadeus.















A proposito de 'I Soliti Ignoti', non andrà in onda nemmeno sabato 27 e domenica 28 marzo. Amadeus, rivolgendosi alle telecamere, ha infatti esclamato: "Ci rivedremo direttamente lunedì". Nella serata di sabato 26 marzo, al posto de 'I Soliti Ignoti', sarà trasmessa la gara di calcio tra Spagna e Italia Under 21, valevole per gli Europei di categoria. Domenica 28 marzo spazio invece alla Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini per la gara con la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali.









Nella puntata del 26 marzo della ‘Canzone Segreta’ c’è stata la gaffe di Francesca Fialdini. Infatti non ha subito riconosciuta la professoressa di inglese delle scuole medie. Dopo un primo momento di incertezza, la giornalista ha riconosciuto la signora Ornella spiegando che per lei è stata una di quelle donne forti che le hanno insegnato il valore della libertà e dell’indipendenza.

