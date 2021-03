Akash Kumar è stato eliminato dall’Isola dei famosi da ormai dieci giorni ma continua a far parlare di sé. Non sono passati inosservati gli attacchi social fatti dall’ex naufrago agli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Akash infatti ha pubblicato gli screenshot di una vecchia chat di messaggi con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo chiede ad Akash di incontrarsi: “Vuoi venire da me?”. Ma il modello gli risponde soltanto con un messaggio vocale di due secondi.

“Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”, spiega ironicamente ai suoi follower. Messaggio che poi dopo poche ore è stato eliminato. “Non ho mai detto nulla in diretta, ma se parlo tutto questo “cinema” si ferma, questo trash non mi appartiene”, è stato l’altro atto d’accusa all’Isola dei Famosi. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore si è continuato a parlare del colore degli occhi di Akash Kumar. Il caso era già stato ampiamente trattato durante la partecipazione del modello a Ballando con le stelle, il talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, e in quella occasione Kumar aveva confermato di avere gli occhi azzurri. “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino”, aveva detto all’epoca a Gossipetv. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Il colore dei miei occhi è naturale. Chi pensa il contrario si fa ingannare dal contrasto che c’è tra la mia pelle molto scura e gli occhi, che così risaltano di più. Ma sono i miei, identici a quella di mia madre Tania”. Akash Kumar ha anche pubblicato su Instagram una foto di un bombo indiano con gli occhi azzurri con scritto come didascalia: “Prima di giudicare informatevi, invidia”. Tuttavia agli attenti occhi del mondo del web non è sfuggito nulla ed è stato scoperto che quella foto è presente da anni nel portfolio di Pinterest ed esce anche su Google Immagini se ricerchiamo nel motore di ricerca ‘indian kid with blue eyes’. (Continua dopo la foto)









Pertanto in molti hanno attaccato il modello e ha disattivato i commenti al post di Instagram. Poco dopo, in diretta, ha sbottato ribandendo di essere lui quel bambino: “In quella foto si vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti. Si trova su Pinterest la fotografia? Certo perché io ero famosissimo già da piccolo. Forse voi non sapete che ero uno dei bambini più rari al mondo, siamo in 7 così e c’è anche Jeremy. Non parlare se non sapete le cose. Sono un top io e già da bambino mi conoscevano per questo quell’immagine è ovunque”.

