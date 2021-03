Isola dei Famosi 2021, arrivano brutte notizie dall’Honduras: un naufrago “costretto al ritiro” dopo un brutto infortunio al braccio avuto nel corso dell’ultima diretta, quella di giovedì scorso. Un infortunio tanto grave da portarlo a dover abbandonare il reality show, come riporta il sito Fanpage, che rivela i particolari della “soffiata” giunta direttamente dall’Honduras.

"Dovrà ritirarsi definitivamente dall'Isola dei Famosi – riporta il sito in anteprima – e la notizia verrà ufficializzata nella puntata serale di lunedì 29 marzo". Stiamo parlando di Paul Gascoigne che, come sa bene chi ha seguito l'ultima puntata dell'Isola stava partecipando alla prova ricompensa insieme agli altri naufraghi per conquistare un piatto di spaghetti con polpette quando, nell'affrontare il percorso tra l'acqua e la spiaggia, si è fatto male al braccio.















Gilles Rocca ha soccorso l'amico e compagno di squadra, che è stato subito sottoposto ad accertamenti medici e non è più rientrato in diretta. Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino hanno rassicurato i telespettatori sulle buone condizioni dell'ex calciatore di Lazio e Newcastle ipotizzando un rapido rientro a Cayos Cochinos come già era successo all'infortunato Roberto Ciufoli. Ma no, lo sportivo non ha più fatto ritorno sull'isola e sembra che sia pronto a ritirarsi dal reality.















Il portale di notizie che svela l'indiscrezione riporta inoltre che altri dettagli verranno dati sullo stato di salute di Paul Gascoigne, che nel corso della sua carriera calcistica ha subito numerosi gravi infortuni prima al ginocchio e poi a una gamba. Sembra che l'infortunio alla spalla, per il quale Gascoigne sarebbe stato sottoposto anche ad accertamenti radiografici come riporta il The Sun, lo obbligherà a stare fermo per alcune settimane.











In sole due settimane Paul Gascoigne era riuscito a conquistare la simpatia del pubblico e anche dei compagni di avventura, in particolare da Gilles Rocca. Come detto, la notizia del ritiro dovrebbe essere ufficializzata lunedì 29 marzo in puntata, quando verranno svelati anche altri dettagli sul suo stato di salute per motivare la sua uscita dal reality show.

