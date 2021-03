L’Isola dei Famosi è un reality che mette a dura prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte crollo emotivo: è scoppiata a piangere e mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente in tv non era mai emerso.

“Sono stata cresciuta da mamma da sola, ha portato avanti me e mio fratello Domenico, quindi ho una grande ammirazione per lei – ha detto in lacrime in confessionale – Di solito, lo raccontava anche mia nonna, prima di morire una persona pensa alla mamma e l’ultima parola che dice è : ‘Mamma’…”. “Qui è tutto un po’ più difficile – ha continuato Elisa -, non pensavo arrivasse già il richiamo di casa”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non ho sentito mia madre per un po’, quando poi ci siamo ritrovate, ogni volta che la guardavo pensavo: ‘Guarda che mi sono persa in questi mesi!’. Quindi non succederà più. Mia madre è una donna estremamente forte e io voglio diventare come lei, essere lei. Spero sia orgogliosa di me”, ha aggiunto mentre si asciugava gli occhi. E quando in diretta Ilary Blasi le ha chiesto se avesse mai detto queste cose alla mamma, lei ha risposto di no. (Continua a leggere dopo la foto)















“Questa è la prima volta che faccio questi ragionamenti con me stessa, perché a casa è tutto molto veloce e violento, non si pensa, invece qui si ha tempo per pensare… Vorrei per la prima volta chiederle scusa perché quando si ha ancora la fortuna di avere una mamma bisogna godersela e non bisogna mai perdere nulla di quei momenti insieme”, confida con la voce rotta e ancora una volta con gli occhi lucidi, (Continua a leggere dopo le foto)











Poi svela cosa farà appena rivedrà la madre: “Voglio fare un viaggio con lei, voglio stare con lei per un po’”. Anche Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi rimangono molto colpiti da questa inedita e tenerissima Elisa Iosardi: “Ho apprezzato molto questa tua fragilità. Non ti preoccupare Elisa, anche se non dici a tua madre ‘ti voglio bene’, lei lo sa. Noi mamme siamo così”, le parole di Iva. A cui fa eco Ilary: “Esatto, te lo legge negli occhi, Poi, posso dirti una cosa? Sei bellissima, anche senza trucco”.

