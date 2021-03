“Non ci posso credere!”. Francesca Fialdini ‘vola’ dalla sedia, che gaffe a ‘La canzone segreta’

Nuovo appuntamento con “Canzone Segreta”, il programma di Rai1 condotto da Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della televisione italiana. Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.

Una formula che nelle prime due puntate ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia della Rai. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la "sorpresa" a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella terza puntata gli ospiti sono stati: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego e Amanda Lear.















La conduttrice di Da noi…a ruota libera ha ricevuto la sorpesa della madre e di Francesco Gabbani che si è esibito nel brano di Adriano Celentano "Una carezza in un pugno" e si è lasciata andare aduna confessione. La 41enne, oggi al timone della trasmissione "Da noi… A ruota libera", non ha mai dato la sua vita privata in pasto alla stampa.















Secondo quanto riportato da Dagospia qualche settimana fa, la giornalista e conduttrice Rai sarebbe legata sentimentalmente a Milo Brunetti, odontoiatra che vive a Lecco. "Su di me inventano sempre tutto, se non racconti le cose sui social sembra che non esisti, invece esisti. Ho una vita come tutti ma nessuno la vuole vedere e dicono che nascondo le cose. Assurdo no?!", ha detto la conduttrice a Serena Rossi.









Poi l’incontro, con tanto di gaffe perché la giornalista non l’ha subito riconosciuta, con la professoressa di inglese delle scuole medie. Dopo un primo momento di incertezza, la giornalista ha riconosciuto la signora Ornella spiegando che per lei è stata una di quelle donne forti che le hanno insegnato il valore della libertà e dell’indipendenza.

