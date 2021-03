“Mi è finito nel sedere”. Amanda Lear, il microfono è acceso e si sente tutto. Gelo in studio a ‘La canzone segreta’

Venerdì 19 marzo, alle 21.35, nuovo appuntamento con “Canzone Segreta”, lo show emotainment su Rai1. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà.

Nella terza puntata gli ospiti sono stati: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego e Amanda Lear. Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. Una formula che nelle prime due puntate ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia della Rai. (Continua a leggere dopo la foto)















Serena Rossi è stata capace di coinvolgere gli ospiti in un insieme di emozioni che è piaciuto ai telespettatori. Musica, divertimento, emozioni, lacrime ma anche qualche gaffe, come è successo a una delle protagoniste della terza puntata, la grande Amanda Lear, attrice, cantante, artista e musa del grandissimo Salvador Dalì. (Continua a leggere dopo la foto)















Appena l’ospite si è seduta sulla poltrona, nel momento in cui nello studio è calato il buio, in attesa dell’inizio delle sorprese, Amanda Lear si è lasciata sfuggire una frase che è rimbombata per tutto lo studio: “C’è questo microfono… che mi è andato nel sedere”. Non solo, quando Serena Rossi le ha chiesto il suo segreto di bellezza, la Lear ha risposo: “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…”. Per poi salvarsi, ma non troppo, con: “Ma non dico per te…”. (Continua a leggere dopo la foto)









Serena Rossi ha ‘chiuso’ la scenetta con un sorriso, ma i social sono esplosi tra commenti e critiche su Amanda Lear, che con quella battuta ha praticamente dato della brutta alla conduttrice del programma, che poi è proseguito con gli altri ospiti in stuio e le altre sorprese.

“Pronto a lasciare tutto”. Isola dei famosi, la soffiata bomba sul naufrago e perché abbandona