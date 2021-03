“Pronto a lasciare tutto”. Isola dei famosi, la soffiata bomba sul naufrago e perché abbandona

Giovedì sera Brando Giorgi è stato il terzo eeliminato dall’Isola dei Famosi 2021 contro Francesca Lodo. L’attore era stato criticato dai suoi compagni d’avventura a causa di alcuni atteggiamenti che non sono stati particolarmente apprezzati e visti di buon occhio. Davanti alla richiesta della conduttrice di volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe prima di dire addio al reality, l’attore ha rifiutato perché altrimenti avrebbe detto qualcosa che non va bene.

In studio, la moglie Daniela ha detto che l’esito del televoto sarebbe stato influenzato dalle critiche che gli sono state rivolte in questi giorni. Brando Giorgi eliminato è rimasto a Parasite Island. Il naufrago ha riflettuto prima di accettare la proposta di restare insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io di mia moglie mi fido, quindi resto”, ha detto l’attore a Ilary Blai. I nuovi nominati dell’Isola dei Famosi sono Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca. L’ex fonico di Sanremo ha avuto un duro scontro con Daniela Martani che è scoppiata a piangere e ora i tre se la dovranno vedere al prossimo televoto. Ma c’è un’altra novità sull’Isola dei famosi, secondo quanto riportato da una fonte al settimanale Novella 2000, uno dei concorrenti dovrebbe lasciare Cayo Cochinos. (Continua a leggere dopo la foto)















Si tratta dell’ex campione di calcio Paul Gascoigne, che giovedì sera durante la prova ricompensa si è ferito a una spalla. La fonte ha riferito a Novella 2000 che Paul avrebbe una spalla slogata e per questo motivo deve lasciare l’Isola dei famosi. “Fonti vicine al programma Mediaset preannunciano infatti l’imminente uscita dal gioco dell’ex stella del calcio anglosassone”, si legge. (Continua a leggere dopo la foto)









“L’ipotesi si deve ai risultati delle analisi e al fatto che, se dovesse confermarsi la diagnosi della spalla slogata, la permanenza nel programma non consentirebbe a Paul di partecipare alle prove. Novella 2000 ha raccolto questa voce che la produzione del programma non ha però ancora confermato. Nonostante la speranza resti di ritrovare Paul Gascoigne di nuovo in palapa lunedì prossimo, – conclude – le indiscrezioni provenienti dall’Honduras non sembrano affatto confortanti”.



