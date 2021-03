Nuovo appuntamento con il programma ‘Avanti un altro’ di Paolo Bonolis. Nella serata del 26 marzo il conduttore è stato protagonista di una nuova puntata del suo show. Ma proprio il padrone di casa si è reso protagonista di una clamorosa gaffe che ha lasciato di stucco tutto il pubblico. Il fatto è accaduto proprio ad inizio puntata, quando si è rivolto verso le telecamere. Immediatamente si è reso conto dell’errore, ma oramai era troppo tardi per rimediare del tutto allo stesso.

Nelle ultime ore su di lui sono giunte voci negative sul futuro. Non è escluso che possa lasciare Mediaset, infatti la Rai sarebbe disposta a tutto o quasi. Oltre al Festival di Sanremo la proposta di lavoro potrebbe riguardare Domenica In, ma sta in piedi pure l'ipotesi Affari Tuoi. Se non altro perché lo show dei pacchi nacque proprio con lui nel 2003. Per molti gli screzi con il 'Biscione' sono arrivati al culmine all'inizio della pandemia nel 2020. E ora sarebbe davvero difficile ricucire.















Durante l'avvio di 'Avanti un altro' ha infatti esclamato, sbagliando: "Benvenuti al Teatro Ariston". Si è confuso con il Festival di Sanremo, che tra l'altro ha condotto diversi anni fa. Quando tutti hanno udito quelle parole sono rimasti a bocca aperta. Avrebbe dovuto nominare gli studi Elios di Roma, invece è avvenuta questa gaffe colossale. Accortosi dell'errore è comunque scoppiato a ridere ed ha aggiunto: "Sono impazzito". Poi la puntata è proseguita in modo assolutamente regolare.















Successivamente Paolo Bonolis ha voluto scherzare con la sua valletta di giornata, nel momento in cui le ha chiesto di togliere il coperto al celebre pidigozzaro. Dopo che l'ha fatto in modo non proprio convinto il conduttore di 'Avanti un altro' ha detto: "Ahh, che dolori de panza. Ma va lì, nel ripostiglio". Certo è che alcuni hanno anche ipotizzato che in quella gaffe iniziale sia celato il vero desiderio del presentatore. Chissà se nel 2022 non lo vedremo proprio al posto di Amadeus.









In un’altra puntata si era scusato con tutti: “Cerco sempre di fare in modo che tutto passi in allegria, però, dopo Carlo Magno e Carlo Bevo, il porno-attore, la signora, io mi sento in dovere di chiedere scusa ai telespettatori”. Poi, dopo la tentata scalata del campione al montepremi finale, Paolo Bonolis ha salutato il pubblico come sempre in compagnia del valletto di ‘Avanti un altro’.

