Raoul Bova può esultare. Una bellissima notizia è infatti stata annunciata in anteprima da ‘TvBlog’. La voce era già uscita fuori qualche tempo fa, ma adesso non ci sono praticamente più dubbi. Il grandissimo attore italiano, amatissimo anche e soprattutto dal genere femminile per la sua bellezza e professionalità straordinarie, starà quindi festeggiando. Nella sua carriera è stato protagonista di numerosi film e fiction di successo e da tantissimi anni è una vera e propria icona della nostra nazione.

Nei giorni scorsi è rimasto vittima di uno scherzo a 'Le Iene'. Infatti nel video del programma è stato scritto: "Raoul Bova pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne, invece si è ritrovato nonno di un bimbo di un mese e come nuora la pornostar". E la sua reazione non è stata proprio comprensiva. Anzi. Francesco nel centro di Roma ha provato titubante a presentare la sua 'vera' fidanzata: "Mi sono molto innamorato… è un pochino più grande di me".















Tra alcune settimane Raoul Bova sarà nuovamente protagonista in televisione con una fiction, che si preannuncia seguitissima. Si tratta più nello specifico di una 'comedy drama'. E sappiamo che la trama sarà incentrata sulla famiglia Borghi. Al fianco dell'attore ci sarà la collega Chiara Giannetta; i due interpreteranno i ruoli di Giulio e Anna. Durante la serie televisiva avranno finalmente l'occasione di unirsi in matrimonio e di riuscire a concepire la bellezza di 4 figli.















Il titolo della fiction è 'Buongiorno mamma'. Tornando ai temi della stessa, purtroppo la serenità familiare sarà colpita da un gravissimo episodio, infatti Anna subirà un bruttissimo incidente che la costringerà al coma. Svelata anche la data di inizio del nuovo appuntamento televisivo, che andrà in onda su Canale 5: il 14 aprile prevista la prima puntata. Altri protagonisti della serie saranno gli attori Erasmo Genzini e Serena Autieri. Il pubblico non aspetta altro che il suo inizio ufficiale.









Alcuni mesi fa Raoul Bova aveva detto: “Ho toccato il fondo e la sfida è stata non naufragare. Ho perso i miei genitori in poco tempo, devi fare i conti con le tue fragilità”. Gli ultimi due anni per Raoul Bova non sono stati dei più sereni, ma adesso ha finalmente trovato una sua stabilità ed è felice di poter essere nuovamente al centro del progetto televisivo di Canale 5.

