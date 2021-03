Dopo le furenti polemiche social Daniela Martani sta vivendo la sua avventura all’Isola dei Famosi. Che questa esperienza l’abbia portata in Honduras, su un’isola senza comodità e lontana da tutto e da tutti è un dettaglio. La ‘pasionaria’ no vax è una dei naufraghi e sta dimostrando tutto il suo carattere e il suo spirito battagliero. Ovviamente qualche discussione attorno a lei si crea sempre.

Di tutte le sue esternazioni controcorrente, però, oggi non c'è più traccia. Le attenzioni dei telespettatori e non solo, infatti, sono tutte concentrate su quanto sta avvenendo nei rapporti tra Daniela e gli altri concorrenti del gioco. Dopo che i suo compagni di squadra hanno cercato di allontanarla dal gruppo dei "Burinos" per farla entrare in quello dei "Rafinados" Daniela ha ricevuto la solidarietà di Elettra Lamborghini che nel programma condotto da Ilary Blasi veste i panni dell'opinionista.















Non c'è dubbio che Daniela Martani ce la stia mettendo davvero tutta per allungare il più possibile il suo percorso nel reality. Nella puntata di giovedì 25 marzo la no vax si è scagliata contro Gilles Rocca accusandolo di essere un 'violento': "Non mi è piaciuto il modo in cui ho parlato con lui, perché ha dei modi aggressivi e io ho subito in famiglia, quindi mi fa male rivivere queste cose, tutto qui ci sono rimasta male". Parole che hanno provocato la dura reazione di Gilles.















"Hai detto una cosa di una gravità allarmante – le parole di Gilles Rocca dopo le accuse di Daniela Martani – hai detto che hai subito queste cose in famiglia, io non ci sto, non posso essere associato ad una persona violenta". Sulle polemiche è intervenuta anche Elettra Lamborghini che però ha travisato il nocciolo del problema. La questione, infatti, non verte tanto sulla scelta di essere vegana, quanto sul no ai vaccini.









“Daniela – ha detto Elettra Lamborghini – la vedo un po’ insipida, però i vegani non hanno vita facile. Vengono visti un po’ come alieni, l’ho visto sulla mia pelle”. A questo punto, tuttavia, è stato l’altro opinionista Tommaso Zorzi ad intervenire: “Se si continua a parlare di Daniela Martani solo perché vegana significa che sta sbagliando qualcosa. Deve darci altri spunti per parlare di lei”.

La Martani, comunque, pare trovarsi meglio coi Rafinados: “Pensano che essendo vegana sono più debole, invece non è assolutamente vero. Loro (ovvero i Burinos) sono una sorta di clan. Se non ti adegui al loro modo di pensare e di vedere la vita, vieni escluso”.