L’Isola dei Famosi 2021 sta ormai entrando nel vivo e iniziano a registrarsi momenti di grandissima tensione sulla spiaggia in Honduras. Protagonista delle scorse ore è stata la naufraga Vera Gemma, che si è lasciata andare a considerazioni davvero molto forti. Nella puntata dello scorso 25 marzo i toni si sono alzati parecchio e Ilary Blasi ha già dovuto fare i conti con le prime difficoltà. Non è facile infatti per lei riuscire a gestire la situazione, visto che i contrasti stanno aumentando.

In particolare il litigio più furioso è avvenuto tra Gilles Rocca e Daniela Martani, ma anche lo stesso Brando Giorgi non è stato proprio tranquillo prima di raggiungere 'Parasite Island'. A proposito di Rocca, ha avuto un malore ed è stato costretto a ricorrere alle cure del caso prima dello scorso appuntamento televisivo. Ma, come detto poco fa, è stata soprattutto Vera Gemma ad apparire molto arrabbiata e non è da escludere che i prossimi giorni siano ancora pieni di polemiche.















Blasi ha fatto una proposta nell'ultima puntata, ovvero se dare l'opportunità di unificare i 'Rafinados' e i 'Burinos'. I telespettatori hanno dato il loro ok e Vera Gemma è sembrata molto felice di potersi incontrare nuovamente con la Martani. Proprio con la compagna di avventura si è lasciata andare ad un durissimo sfogo, che ha lasciato il pubblico interdetto. E non solo con lei, infatti poco dopo ha voluto continuare a manifestare la sua rabbia in confessionale. Tutta colpa della nomination.















Vera Gemma ha affermato davanti a Daniela Martani: "Io non sto dietro a nessuno. Io sono un animale sciolto, se devo uscire da questo gioco esco a testa alta come quella che sono sempre stata nella vita. Non lecco il cu..o a nessuno e non mi piego davanti a nessuno". Poi ancora: "Io sono in nomination perché non mi sono accollata ad un gruppo, dove devo fare il cagnolino e seguire un leader. Io non ho leader, non ho padroni e non ho gruppi". Un vero e proprio guanto di sfida a tutti.









Qualche giorno fa Vera Gemma lo ha confessato ai suoi compagni d’avventura, la sua voglia è proprio quella voglia ‘lì’. avete capito benissimo, anzi di più. L’attrice romana ha infatti detto ai suoi colleghi naufraghi: “Il rapporto intimo con un uomo mi inizia a mancare. Awed? Ripassa quando hai voglia di farlo in maniera pesante. Poi c’è Akash, che grida e sta in costume, con quegli occhioni blu”.

