Nuova clamorosa rivelazione su Gemma Galgani, la quale sarebbe stata un’amante di un grandissimo e famoso attore. Tutto è emerso durante l’appuntamento del 26 marzo con ‘Uomini e Donne’. La notizia che ha davvero dell’incredibile è stata dunque tirata in ballo in puntata e la dama torinese ha immediatamente fornito le sue spiegazioni. Ma i dubbi rimangono e ovviamente c’è stato un vero e proprio battibecco con Tina Cipollari, la quale ha insistito su queste indiscrezioni.

Durante il dating show di Maria De Filippi, l'opinionista ha anche detto in riferimento alla piemontese: "Non ho dubbi, le dedicherei un pensiero da vera amica: dentro l'uovo le farei trovare un'edizione tascabile del trattato di Monsignor della casa: Il Galateo delle buone maniere!". Gemma Galgani ha invece aggiunto: "Vorrei assolutamente trovare un uomo, ma con attributi molto precisi: rispettoso, leale, sensibile e naturalmente passionale". E poi le rivelazioni scottanti.















Tina Cipollari ha affermato in studio che in passato Gemma Galgani si è resa protagonista di una dichiarazione molto eloquente, ovvero che è stata l'amante di Walter Chiari, l'attore morto nel 1991. E ha anche fornito dettagli, infatti pare che la dama abbia riferito tutto questo al settimanale 'DiPiùTv'. Immediatamente lei ha però smentito categoricamente questa insinuazione, ammettendo comunque di averlo conosciuto e di aver instaurato anche un rapporto particolare.















La Cipollari è rimasta della sua opinione, mentre Gemma ha precisato: "Ho avuto solo un'intesa professionale. Con Walter Chiari c'era stata una storia a livello professionale. Dovevo fare da balia, era capace di non presentarsi". A quel punto Tina ha chiesto ufficialmente a Maria De Filippi di mettersi in contatto con il giornalista che le fece l'intervista. Ma colui che ha scritto l'articolo non ricorda esattamente le frasi della Galgani, quindi occorrerà attendere di ripescare l'intervista.









In un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’, Tina Cipollari ha anche dichiarato su Gemma Galgani: “La prossima Pasqua la vedo ad Uomini e Donne semplicemente perché lei insiste, secondo me, nel volere giovanotti che non hanno più di trentacinque anni: è davvero impossibile immaginarla altrove. Paura? Ma figuriamoci…Lei sa cadere e rialzarsi sempre. Si sente una sedicenne, poi ha sette vite come i gatti”.

