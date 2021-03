“Vi somigliate tantissimo!”. Francesca Fialdini presenta mamma Ivana e tutti notano quel dettaglio

Con la sua solarità che buca lo schermo, Francesca Fialdini è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo italiano. Una laurea in scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, e una carriera iniziata in in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004.

Dal 2005 a settembre 2013 Francesca Fialdini lavora come inviata, consulente e conduttrice del notiziario nel programma A sua immagine, in onda su Rai 1. Francesca ha condotto, sempre per il piccolo schermo, Videozine, Fictionmania, Cultbook. Prima di approdare a Unomattina, ha presentato insieme a Tiberio Timperi Unomattina in famiglia. Dal 2014 al 2017 è stata al timone di Unomattina insieme a Franco di Mare. Da settembre 2017 e per tutto il 2018 la promozione a ''La vita in diretta'', dove è arrivata per sostituire Cristina Parodi impegnata con Domenica In.















Nella stagione 2020/2021 è riconfermata alla conduzione di Da noi… a ruota libera, nel pomeriggio domenicale di Rai 1, e della seconda stagione di Fame d'amore, in seconda serata su Rai 3. Sabato 13 marzo 2021 su Rai3 in prima serata conduce una puntata speciale di Fame d'amore. Da venerdì 30 aprile 2021 per 5 puntate conduce in prima serata su Rai 1 un nuovo programma che si chiamerà La scatola dei sogni.















La 41enne, oggi al timone della trasmissione "Da noi… A ruota libera", non ha mai dato la sua vita privata in pasto alla stampa. Secondo quanto riportato da Dagospia qualche settimana fa, la giornalista e conduttrice Rai sarebbe legata sentimentalmente a Milo Brunetti, odontoiatra che vive a Lecco. Ma se l'identità del fidanzato è stata svelata solo ora e Francesca tiene tanto alla sua privacy, sui social ha voluto condividere una foto in compagnia della sua bellissima mamma, Ivana Bertonelli.









E i fan, che ovviamente hanno inondato il post della giornalista Rai con commenti, complimenti e tantissimi cuori, hanno notato subito la somiglianza tra le due. Bella e solare, la signora Ivana è impegnata politicamente e appoggia la sinistra civica.

