Milioni di telespettatori potrebbero restare delusi e sconcertati se la notizia su Fabio Fazio dovesse essere confermata. Il popolare conduttore televisivo starebbe infatti maturando una decisione clamorosa, che stravolgerebbe davvero tutto. Le voci sono ormai insistenti, infatti stanno circolando ancora più velocemente negli ultimi giorni. Di questa possibilità se n’era discusso anche in passato, ma adesso queste indiscrezioni stanno prendendo sempre più corpo e sostanza.

Qualche settimana fa il presentatore Rai aveva annunciato verso la fine di ‘Che tempo che fa’, davanti a Luciana Littizzetto: “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”. Tutto poi è andato per il verso giusto. Ma ora la notizia che nessuno avrebbe voluto apprendere sta diventando sempre più reale. E si stanno mobilitando anche colleghi illustri. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto si sta dicendo in giro, Fabio Fazio sarebbe ormai deciso a lasciare la Rai per intraprendere altre strade. Il suo contratto con la televisione pubblica italiana scadrà il prossimo mese di maggio e non ci sono al momento notizie che fanno presagire un rinnovo. Lui stesso ha fatto sapere qualche tempo fa di essere indeciso sul da farsi, quindi molto probabilmente si starebbe già guardando attorno per valutare le varie opzioni. E sul conduttore ha preso posizione Maurizio Costanzo. (Continua dopo la foto)















Una lettrice ha chiesto un parere proprio a Costanzo, grande fan di Fabio Fazio, e lui ha scritto: “Da grande ammiratore di Fabio Fazio spero di rivederlo al suo posto anche l’anno prossimo. L’ho già detto altre volte: il conduttore di Che tempo che fa è uno dei migliori in circolazione e se la Rai non confermasse il suo programma, commetterebbe un grave errore”. Ma il presentatore vorrebbe qualcosa di nuovo e stimolante, quindi sarà dura convincerlo a restare. (Continua dopo la foto)









Durante una delle ultime puntate di ‘Che tempo che fa’ Fabio Fazio ha ricevuto in diretta la notizia della positività di Gigi Marzullo dal diretto interessato: “Spesso il Covid colpisce: sono leggermente positivo al Covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa”. Concludendo su Fazio, non resta che aspettare le prossime settimane per capire quale decisione assumerà.

“Costretti a fermarci”. Un posto al sole, interrotte le riprese della soap di Rai 3