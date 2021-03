Pessime notizie per ‘Un posto al sole’. La storica e popolarissima soap opera italiana è costretta a fermarsi a causa del coronavirus. Una notizia che arriva come una doccia fredda, visto che erano in corso le riprese sul set. A riferire tutte le informazioni del caso è stato il sito ‘Fanpage’, che ha ricevuto in anteprima queste news negative. La pandemia ha dunque colpito il cast. Ricordiamo che c’era stato uno stop già l’anno scorso, durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria.

A causa dunque del diffondersi del contagio da Covid-19, era stato interrotto tutto dal 7 aprile al 10 luglio 2020. Adesso, nonostante i disagi del caso, le cose sembravano stessero andando nel modo migliore, ma è arrivata questa mazzata improvvisa. E ancora una volta è il coronavirus a bloccare 'Un posto al sole'. Purtroppo, anche se sono sempre state prese tutte le precauzioni necessarie per limitare i contagi, il virus del momento è riuscito ugualmente a colpire il set in questione.















Secondo quanto riportato da 'Fanpage', che ha ascoltato fonti interne al centro di produzione Rai situato nella città di Napoli, due attori della soap opera sono risultati positivi al tampone. Per questa ragione è scattato immediatamente il protocollo di sicurezza per evitare nuovi casi. Tutti i contatti dei contagiati sono stati posti in isolamento fiduciario e i set di via Marconi sono stati subito chiusi. Si è inoltre proceduto alla sanificazione, che è terminata definitivamente alcune ore fa.















L'intero set de 'Un posto al sole' resterà chiuso in questi giorni e riaprirà solamente lunedì 29 marzo. Saranno comunque chiamati in causa attori differenti. Coloro che hanno contratto il coronavirus hanno effettuato un tampone rapido. Chi non ha avuto contatti con gli attori positivi potrà riprendere a lavorare, quindi così facendo non si interromperanno per molto tempo le riprese. Intanto, sono uscite le prime anticipazioni sulle prossime puntate che andranno in onda la settimana prossima.









Dal 29 marzo al 2 aprile si vedrà Filippo che vorrà recarsi nella città di Milano per una seconda visita medica. Inoltre, Clara avrà una notizia non piacevole che la renderà tutt’altro che tranquilla. Infine, dovrà necessariamente fare una scelta definitiva sul suo legame con Alberto. Non resta che attendere qualche giorno e gli amanti de ‘Un posto al sole’ potranno gustarsi i nuovi episodi.

