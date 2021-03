Colpo grosso di Silvia Toffanin, brilla dopo l’annuncio. Sempre più numero uno

Cambio di programmazione per alcuni programmi di Mediaset. La variazione riguarda la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno e Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Da quanto riporta la pagina della guida tv del Biscione, la fiction con Can Yaman e Demet Ozdemir non andrà in onda sabato 27 marzo. Restano delusi i fan della serie che stanno seguendo con grande attenzione la romantica storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydin.

A gioire è Silvia Toffanin con il suo Verissimo. Infatti per il programma è previsto un allungamento della messa in onda del salotto televisivo del sabato pomeriggio targato Mediaset. Chi vorrà ascoltare le interviste della Toffanin dovrà collegarsi in anticipo rispetto al consueto orario delle 16. Si parte pertanto dalle 15,30 subito dopo le popolari telenovelas di Canale 5, ovvero l’americana Beautiful e la spagnola Una Vita. (Continua dopo la foto)















Una conferma del cambio di programmazione arriva anche dalla pagina ufficiale del profilo Instagram di Verissimo si legge che l’appuntamento con il talk show è per sabato 27 marzo 2021 alle 15,30. Il primo ospite ad essere intervistato è l’attore Francesco Arca che è impegnato con la miniserie tv di tre puntate ‘Svegliati amore mio’ firmata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e con protagonisti Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. (Continua dopo la foto)















Arca interpreta il ruolo di Mimmo Giuliani, l’amico di famiglia che è visto come il diavolo, mentre nel suo cuore è ancora sanguinante per l’amore nei confronti di Nanà. La fiction targata Mediaset parla di un fatto di cronaca molto attuale: infatti al centro della storia c’è la lotta di una mamma alla ricerca della verità: sua figlia ha contratto la leucemia a causa dell’emissione di polveri sottili di un’acciaieria vicino casa. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda la serie Daydreamer – Le ali del sogno, l’appuntamento è fissato per lunedì 29 marzo 2021 alle 16,40 su Canale 5. La puntata della serie anticipa come di consueto la puntata di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara d’Urso che accompagna i telespettatori verso il preserale con Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro.

Ilary Blasi stellare all’Isola dei Famosi 2021. E quelle scarpe… Ma costano una fortuna! La cifra