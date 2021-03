Gilles Rocca come una statua: tutte innamorate dei suoi muscoli all’Isola dei Famosi. Ma ora spunta la foto del ‘prima’

Gilles Rocca, la foto prima di entrare nel cast dell’Isola dei Famosi. Un uomo tra i più desiderati del momento, il naufrago colpisce e affonda per bellezza e carisma. Di stralcio un’inquadratura del palco dell’Ariston lo ha immortalato in un frame proprio durante il clamoroso litigio in diretta tra Morgan e Bugo. Un fisico che toglie il fiato, ma anche da ragazzino?

Un vero e proprio sex symbol merito di un fisico che vanta una muscolatura statuaria impossibile da non ammirare. Ma è sempre stato così tanto attraente? Se lo sono chiesto i fan, la cui curiosità non poteva che essere soddisfatta grazie alla foto che mostra Gilles Rocca prima che la notorietà travolgesse del tutto il suo nome. Uno scatto che diventa virale che risale al periodo dell’adolescenza. (Continua a leggere dopo la foto).















Una foto resa pubblica sul profilo social prima di avventurarsi nell’Isola. Gilles Rocca a 15 anni era già bellissimo e il dettaglio non passa inosservato. In boxer bianchi e con i capelli portati lunghi con tanto di fila centrale. Poi una collanina al collo e un corpo che di lì a poco sarebbe tato scolpito da un duro allenamento che ad oggi ha dato i suoi ottimi risultati. (Continua a leggere dopo la foto).















E a corredo della foto anche una didascalia in cui l’ex fonico scrive: “15 VS 38… passano gli anni, cambia il corpo, la mente, le esigenze… nella prima foto la faccia di un bimbo che era infastidito nel farsi fotografare… il suo unico sogno era quello di fare il calciatore… nella seconda foto c’è un uomo che ha riposto nel cassetto per sempre quel sogno ed è riuscito a coltivarne altri”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

E chiosa: “Probabilmente l’uomo di adesso è più sicuro, più concreto, non si infastidisce a farsi fotografare… ma a quell’uomo manca la spensieratezza di quel bimbo… così è la vita”. Correva l’anno 2014 quando Gilles ha dato il via alla carriera come attore, ma da piccolo sognava di diventare un calciatore. Oggi ha raggiunto una notorietà e una bellezza da fare invidia a chiunque.

