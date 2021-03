Isola dei Famosi 2021, anche la quarta puntata è andata. E gli ascolti migliorano: i numeri crescono, se rapportati a quelli del giovedì precedente. Ben 3.370.000 spettatori netti per il 19.28% di share contro i 3.047.000 netti e il 17.88% di share di giovedì scorso. Insomma, una bella notizia per Ilary Blasi e il suo trio di opinionisti d’eccezione, ovvero Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

L'eliminato della serata? Brando Giorgi, che però ha accettato di continuare l'avventura a Parasite Island. Ma oltre alle prove e alle discussioni tra naufraghi, come sempre sono i look dei protagonisti ad aver attirato l'attenzione del pubblico. E se abbiamo già passato allo scanner quello di Elettra Lamborghini (trovate il link in fondo), ora è il turno della conduttrice.















Da quando è iniziata la sua prima Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha ovviamente sfoggiato sempre abiti diversi in studio, ma tutti con un dettaglio in comune: quello della pancia scoperta. E anche giovedì sera non ha fatto eccezione, scegliendo un completo in maglia nera scintillante composto da gonna e crop top. Completo griffatissimo e non dalle tinte accese come quelli delle scorse dirette.















I primi look erano di stilisti più di nicchia e meno noti, mentre per la quarta puntata la moglie di Francesco Totti ha scelto di affidarsi a Balmain, scegliendo il crop top con bottoni dorati che lasciava scoperta la pancia e abbinandolo a una gonna a matita lunga e a vita alta. Il prezzo? In rete i due pezzi vengono venduti rispettivamente a 490 euro e 990 euro.











Ma non è finita qui perché a catturare attenzione anche le scarpe scintillanti che non potevano passare inosservati: la conduttrice ha indossato un paio di sandali gioiello firmati Casadei. Quanto costa questo modello con le pietre intorno alla caviglia e il cinturino dorato? 995 euro. Dunque, escludendo i gioielli, giovedì sera Ilary, che ha cambiato anche acconciatura e lasciato i capelli sciolti, indossava un outfit da 2.475 euro.

