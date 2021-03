La quarta puntata dell’Isola dei Famosi ha visto una serie di episodi accadere sotto gli occhi di un pubblico super attento e divertito. L’energia travolgente dei tre opinionisti ha sicuramente contribuito a creare un’atmosfera festosa e sicuramente zeppa di contenuti irrinunciabili per tutti i fan della conduzione di Ilary Blasi.

Solitamente, a tenere banco, sono le sagaci battute dello sferzante Tommaso Zorzi, sempre pronte a fare più caduti che mai. Per non parlare della bellissima Elettra Lamborghini che nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi si è scatenata come non accadeva da tempo. L'opinionista non si è trattenuta e le sue parole hanno provocato forti risate del pubblico.















Stiamo parlando proprio della battuta, ad oggi, diventata più virale. La reazione di Elettra Lamborghini quando Ubaldo Lanzo, il cromatologo di Parasite Island, ha confessato di non praticare sesso da 28 anni è stata da standing ovation. Emiliana e verace come non mai, l'ereditiera per eccellenza, ha commentato: "Impossibile dai! Ogni buco è galleria, qualcosa si trova sempre".























Manco a dirlo, in studio è calato il gelo, tanto da far intervenire Ilary Blasi: "Sull'Isola ho dubbi, però hai visto mai.." che con profonda maestria ha cambiato immediatamente argomento. Ma dopotutto la quarta puntata è poi proseguita con le sfide tra i due gruppi di naufraghi, adesso ricongiunti a seguito di un sondaggio sul canale ufficiale Instagram del programma, e le nomination. L'ultima puntata del reality ha raccolto buoni consensi da parte del pubblico, con quasi 3.4 milioni di telespettatori pari al 19.2 % di share.

Da pochissimi giorni Elettra Lamborghini ha finalmente raggiunto suo marito, Afrojack, dopo i duri giorni di isolamento di lei in cui, ovviamente, sono rimasti separati. C’è da dire che a parte la sua stravaganza e simpatia, non sono stati affatto settimane facili per la famosa cantante, che durante la sua quarantena ha anche perso il suo cagnolino, lui che le ha tenuto compagnia durante la lotta contro il virus. Adesso Elettra è tornata a sorridere e a farci divertire.

