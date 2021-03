Le voci, così come i segnali, erano nell’aria da settimane e ora è arrivata la conferma. Sophie Codegoni, che poco tempo fa ha lasciato lo studio di Uomini e Donne dopo aver scelto Matteo Ranieri, ha registrato una lunga diretta Instagram per dare l’annuncio della fine della loro storia d’amore. Storia che non ha funzionato, è evidente, e la ex tronista cerca di spiegare i motivi.

"Non è stata una situazione semplice – dice Sophie – Oggi lo scopo è non piangere che è dura. La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po' diverse".















Se tornasse indietro farebbe la stessa scelta, aggiunge Sophie, ma "la nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po' meno legata a quello che c'è stato fuori. La distanza non è mai stata un problema, si sapeva che non sarebbe stato facile. Probabilmente non sono stata in grado di farmi capire".















La ex tronista, che si scioglie in lacrime durante la diretta, nega di essere stata tradita da Matteo ma spiega che, dopo avere ricevuto una serie di segnalazioni, si sarebbe aspettata da lui rassicurazioni che non sono arrivate. "Non è mai bello quando finisce una storia in cui si è creduto tanto. Ho cercato di fare di tutto perché andasse bene ma purtroppo non è andata", continua spiegando che vedere alcuni commenti le ha fatto male.









Sophie Codegoni ufficializza la fine della relazione con Matteo. #uominiedonne pic.twitter.com/Uu6T2N9h9P — TrashBoy (@Trash___Boy) March 25, 2021



Nessun tradimento, assicura Sophie, ma "non ci siamo trovati, siamo diversi. A me la diversità piace, mi so adattare a qualsiasi situazione. Ci sono persone che non si sentono a loro agio in tutte le situazioni ma non posso mortificarle per questo. Non ci sono colpe, non è andata. Sono uscita dalla trasmissione innamorata e non si supera in due settimane. Non è semplice. Adesso devo riprendermi".

