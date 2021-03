“Che cosa vuoi fare, scusa?”. Isola dei famosi, Tommaso Zorzi si scaglia contro il naufrago: “Sei presuntuoso”

Altro giro altra corsa: si parla dell’Isola dei Famosi dopo la bella puntata (ricchissima) di ieri sera. Lo show entra subito nel vivo, con il confronto tra i due naufraghi al televoto Francesca Lodo e Brando Giorgi. Quest’ultimo è da poco entrato far parte del gruppo dei Burinos, e anche in questo caso, non ha conquistato consensi da parte dei suoi nuovi compagni d’avventura, che mal sopportano i suoi consigli non richiesti.

La padrona di casa Ilary Blasi chiede un parere a Tommaso Zorzi in merito al ruolo dell’attore, e l’influencer, che ammette di voler essere abbastanza provocatorio, stuzzica Brando Giorgi affermando: “Credo che tu sia un concorrente perfetto all’interno di un reality perché non sei particolarmente simpatico e a tratti sei anche presuntuoso”. Tommaso Zorzi entra nel vivo della discussione su Brando Giorgi, e provocando l’attore gli fa una domanda molto particolare: “Stai seguendo un po’ le orme di Akash in questo?”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Fai un po’ le sue veci?”. Tommaso, che di recente si è sbottato contro Fulvio Abbate, fa notare all’attore che il percorso di Akash Kumar a L’Isola dei Famosi non è stato dei migliori, e quindi sarebbe controproducente incamminarsi su quella strada. (Continua a leggere dopo la foto)























Il naufrago Brando Giorgi smentisce categoricamente il paragone con Akash Kumar sottolineando l’evidente differenza d’età tra lui e il modello, così come differenti idee. Brando Giorgi spiega a Tommaso Zorzi che si sta sbagliando a paragonarlo ad Akash Kumar. (Continua a leggere dopo la foto)



Giorgi ammette di capire che il modello possa aver suscitato una certa antipatia a causa del suo atteggiamento, tant’è che lui stesso rivela di essersi scontrato con Kumar prima di capire com’è fatto realmente. “È una bellissima persona”, spiega Brando Giorgi difendendo Akash Kumar, ad un poco convinto Tommaso Zorzi che afferma: “Immagino”. Cosa succederà ora? Staremo a vedere.

