Un’Isola dei Famosi davvero coinvolgente ha tenuto compagnia i telespettatori della prima serata. Ilary Blasi sempre sul pezzo e con un look molto chic, ha presentato la quarta puntata del reality più avventuroso che ci sia, seguita dai suoi fidatissimi opinionisti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Ma adesso veniamo a uno dei personaggi più controversi dell’Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci. La rampolla toscana ha già raccontato in più occasioni di collezionare ossa di animali, ma ieri sera si è proprio superata. Poco prima della diretta, ha raccontato a Miryea Stabile e Daniela Martani di vivere in una casa… (Continua dopo le foto)















…infestata dai fantasmi. Drusilla Gucci abita a Firenze insieme alla famiglia in una casa che ha oltre 1000 anni e che si affaccia su un cimitero di suore. Insomma, la morte ti fa bella. Stando a quanto narrato dalla biondissima naufraga, lei convivrebbe e interagirebbe con i fantasmi che infesterebbero casa sua. “Una volta ero nel mio letto, stavo dormendo ed ho sentito che qualcuno mi ha chiamato urlando ‘Drusilla!’, io ho aperto gli occhi e sbam…”. (Continua dopo le foto)























“…mi è arrivato un ceffone. L’ho proprio sentito. Ma non ho avuto paura, mi sentivo tipo sospesa, non so come spiegarvi. Ho una casa tipo una cricca, ho un sacco di candele perché a volte va via la luce. Quando succedono queste cose la mia sensazione è di calma, una calma assurda. Un’amica di mia mamma è una sensitiva vera e propria ed una volta è venuta a casa nostra e ci ha chiesto di andare in bagno. Appena entrata in questo bagno c’è rimasta cinque secondi e poi è subito uscita con una faccia bianchissima e ci ha chiesto se avessimo un altro bagno. Noi le abbiamo chiesto se era rotto e lei ci ha risposto che in quel bagno si era impiccato un uomo e lei lo aveva visto”. (Continua dopo le foto)

“Quando piove Miryea si mette a canticchiare io penso a come impiccarmi all’albero”. DRUSILLA TI AMIAMO. #Isola pic.twitter.com/SWR3MzsGmb — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 25, 2021

Poi la giovane naufraga dell’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci, ha concluso la sua storia da brividi: “Quando vado in un paese estero vado sempre a visitare i cimiteri, ogni cultura reagisce in maniera diversa alla morte, io sono super affascinata dalla morte. In questa società il più grande tabù è la morte, non si può parlare di morte perché tutti pensano di essere immortali, ma la gente deve capire che c’è una fine a tutto”.

“Io sto male…”. Isola dei famosi, Daniela Martani scoppia in un pianto disperato: “Lui è stato aggressivo con me”. Gelo in studio