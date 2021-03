“Devi lasciare l’Isola dei famosi”. L’annuncio di Ilary Blasi, caos in studio: “Non è possibile!”

Ilary Blasi ha annunciato Brando Giorgi eliminato dall’Isola dei Famosi 2021 contro Francesca Lodo. L’attore era stato criticato dai suoi compagni d’avventura a causa di alcuni atteggiamenti che non sono stati particolarmente apprezzati e visti di buon occhio. Dinanzi alla richiesta della conduttrice di volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe prima di dire addio al reality, l’attore ha rifiutato perché altrimenti avrebbe detto qualcosa che non va bene.

In studio, la moglie Daniela Battizocco ha espresso chiaramente le sue opinioni in merito alla decisione del pubblico di aver fatto fuori il marito. Secondo la donna, l'esito sarebbe stato influenzato dalle critiche che gli sono state rivolte in questi giorni. Brando Giorgi eliminato è rimasto a Parasite Island. Il naufrago ha riflettuto prima di accettare la proposta di restare insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.















Dopo aver sentito la moglie che l'ha incitato a rimanere, si è convinto: "Io di mia moglie mi fido, quindi resto". I nuovi nominati dell'Isola dei Famosi sono Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca. L'ex fonico di Sanremo ha avuto un duro scontro con Daniela Martani che è scoppiata a piangere. La donna l'ha accusato di avere atteggiamenti aggressivi.















Sarà una bella sfida e una eliminazione non proprio scontata: Awed è supportato dal web. Molto supportata è anche Vera Gemma. Paul Gascoigne ha avuto un infortunio all'inizio della quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Come già accaduto a Roberto Ciufoli, il naufrago non è rientrato in Palapa. Dovrà ricevere tutte le cure del caso prima di poter tornare in gioco.











Andrea Cerioli è diventato concorrente del reality. Vera Gemma ha molto apprezzato il suo arrivo, presentato dalla Blasi come un ‘maschio alpha’. Riuscirà ad affermarsi come leader, ad adattarsi e instaurare rapporti con gli altri compagni? Vedremo nei prossimi giorni come si comporterà durante il daytime.

