Non sono stai giorni facili per Guenda Goria. Qualche settimana fa la figlia di Maria Teresa Ruta aveva infatti rivelato di soffrire di endometriosi. Ne ha parlato anche in una recente intervista rilascia a Libero Quotidiano: “Mi è stata da poco diagnosticata questa malattia di cui non sapevo niente. Per molto tempo ho sottovalutato i dolori che sentivo pensando fossero legati allo stress. Credo sia importante offrire la propria testimonianza per lanciare un messaggio sull’importanza della prevenzione”, ha raccontato.

E ancora: “L’endometriosi è un disturbo di cui soffre una donna su dieci e su cui c’è pochissima informazione. Può portare a gravissime conseguenze come l’infertilità e varie tipologie di tumori e bisogna curarla in tempo”. C’era poi stata la questione legata ai presunti insulti diretti verso Tommaso Zorzi assicurando di essere stata fraintesa. “Ma io gli voglio bene…Certo…Tra l’altro ho fatto una marea di interviste e sono venuta qui tantissime volte…Ma non ho mai parlato male di lui…Non capisco davvero questa polemica…”. Continua dopo la foto















Ma il brutto periodo potrebbe essere alle spalle. Guenda Goria in queste ore si trova presso la sua abitazione di Sharm El Sheikh, in Egitto scatenando le polemiche tra cui quelle di Vladimir Luxuria che non c’era andata leggera. “Incredibile noi non possiamo andare a trovare i nostri parenti e loro si fanno la vacanza e pubblicano foto e video sui social. Vorrà dire che adesso, a Pasqua, per andare a trovare i nostri genitori ci troviamo una scusa e facciamo tutti i furbi”. Continua dopo la foto















Guenda Goria non ha replicato, intanto oggi, dalla sua pagina social, ha voluto dedicate un pensiero in occasione della giornata per i 700 anni dalla morte d Dante Alighieri. “Buongiorno amici, oggi è la giornata dedicata al mio amatissimo Dante Alighieri, per questa occasione sto pensando a delle sorprese”. Continua dopo la foto











Quali sorprese sono ancora è dato sapere. Intanto qualcosa sembra muoversi e Guenda Goria potrebbe presto tornare a farsi vedere in tv dove, per ora, è stata presente solo nelle vesti di opinionista e ospite nei programmi di Barbara D’Urso, spesso accendendo le polemiche.

