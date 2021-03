Nuova puntata con ‘La vita in diretta’ di Alberto Matano nel pomeriggio del 25 marzo. Tanti gli argomenti trattati durante il consueto appuntamento quotidiano della trasmissione. Tra gli ospiti in studio anche Rita Dalla Chiesa, la quale si è resa protagonista di una confessione molto forte, che ha colpito tutti i telespettatori. Le sue parole hanno rimbombato in studio e hanno fatto riflettere milioni di persone. Infatti, in tanti probabilmente sono nella stessa situazione della conduttrice.

Circa un mese fa si era infuriata per la storia della ragazza aggredita verbalmente da un professore universitario a Caserta: “Per me è inaccettabile il fatto che una mamma intervenga durante un esame, dicendo che la figlia è esaurita ed è inaccettabile anche il professore che interviene in modo rigido e violento. Umiliarla così è stato pesante”. Stavolta invece l’argomento è stato completamente diverso e riguarda purtroppo l’emergenza sanitaria con la quale facciamo i conti da un anno. (Continua dopo la foto)















Rita Dalla Chiesa si è soffermata sul momento drammatico della pandemia, che dura appunto da dodici mesi. Moltissime persone, tra le quali già coloro che soffrivano di stati d’ansia, stanno vivendo male questa emergenza. E lei stessa ha confessato di avere problemi: “Io non dormo più la notte perché c’è l’ansia, Alberto, questo è il problema. Diciamo che c’è l’ansia che ti buca il cervello”. Parole molto forti, accompagnate successivamente da alcune dichiarazioni sulle festività pasquali. (Continua dopo la foto)















La prossima Pasqua sarà praticamente identica a quella vissuta nel 2020, con la zona rossa in tutta Italia e dunque le massime restrizioni possibili. E Rita Dalla Chiesa si è voluta soffermare soprattutto su un particolare: “La Via Crucis che non si fa più mi fa impressione, è una cosa che mi fa impressione”. Poi sul taglio degli stipendi dei cardinali, operato da Papa Francesco, l’ospite de ‘La vita in diretta’ ha concluso dicendo: “Questo è sicuramente un messaggio per la gente straordinario”. (Continua dopo la foto)









Recentemente Alberto Matano ha avuto una discussione con la madre di Fabrizio Corona, la signora Gabriella, la quale aveva attaccato la magistratura: “Noi comprendiamo il dolore di una madre ma attenzione quando diciamo che i magistrati avrebbero sulla coscienza determinate cose. Noi dobbiamo rispettare la legge, le sentenze vanno rispettate e dobbiamo ribadire questo”.

