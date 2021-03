Solo pochi giorni fa Al Bano Carrisi aveva fatto parlare di sé. Era bastata un’intervista al settimanale Di Più per scatenare un vespaio di voci. “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci. Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival. Io, invece, mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste cura: la sanremite acuta”.

In realtà Albano aveva provato a partecipare al Festival già quest'anno ma Amadeus ha bocciato la sua canzone. Carrisi fa infatti parte della lunga lista di esclusi da Sanremo 2021 insieme a Federico Rossi, The Kolors, Michele Bravi e tanti altri. La sonora bocciatura non ha incrinato il rapporto tra Albano e Amadeus, che sono amici da tanto tempo. Pochi giorni prima dell'inizio del Festival di Sanremo Carrisi aveva consigliato a tutti di fermarsi e non andare avanti con la 71esima edizione dell'evento ma alla fine non si è perso una puntata della kermesse musicale.















La voglia di continuare a cantare non manca a Al Bano che, stavolta, fa discutere per le sue dichiarazioni rilasciata al settimanale Diva e Donne nelle quali ha fatto sapere di non voler ricevere il vaccino AstraZeneca preferendo Pfizer o, quando verrà approvato, Sputnik V. Il motivo è semplice: "Sono i fatti che determinano le notizie. Ho amici che hanno avuto la febbre a 41 per una settimana. Ho letto e ho deciso. A parlarne si rischia di essere fraintesi, io sono per il vaccino, ma Pfizer o Sputnik".















In Italia non si può però scegliere il tipo di vaccino: cosa farà Albano nel caso gli venisse proposto proprio AstraZeneca? Carrisi ha le idee chiare: "Sulla mia pelle ne rispondo io e quindi aspetterei un altro turno. Ma non voglio influenzare nessuno". Nell'intervista rilasciata alla rivista edita da Cairo Editore Albano ha detto la sua pure sulla recente faida tra Biden, Presidente degli Stati Uniti d'America, e Putin, Presidente russo.











“Biden che ha dato del killer a Putin? Errore madornale. Una scelta sbagliatissima da parte di un Presidente. La diplomazia è andata a farsi benedire. Mi auguro che Putin dimostri più intelligenza di Biden”. Al Bano è molto amato nell’Est Europa (in Russia è avvenuta la recente reunion con Romina), ha avuto modo di incontrare in più di un’occasione Vladimir Putin e ha sempre espresso parole di elogio e stima per il politico russo.

