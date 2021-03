“Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durande l’ecografia che quasi sembrava che ballasse😅🤦🏻‍♀‍. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più”.

“Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!”. È il post con il quale Martina Sebastiani, l’ex protagonista di Temptation Island, ha annunciato di aspettare un bambino. Una storia che ha sempre colpito l’attenzione quella della concorrente dell’isola delle tentazioni. Nel 2008, ad appena 20 anni quindi, aveva un brutto incidente in auto. Era rimasta in come per ben 6 mesi, un’esperienza questa che è stata dolorosa e difficilissima per tutta la sua famiglia, un’esperienza questa che anche per lei non è affatto semplice affrontare. Continua dopo la foto















Per riuscire a tornare alla vita di sempre impiegherà infatti 3 anni. Ma la sua voglia di vivere è stata più forte di tutto. Non si lascia di certo abbattere dagli eventi e alla fine riesce anche a portare a termine i suoi studi. Si laurea infatti in psicologia. Non solo, ama lo sport e apre quindi una palestra insieme al fratello. Una strada in salita che ora prende una discesa dolcissima. Continua dopo la foto















Dopo l’uscita da Temptation Island ha trovato finalmente l’amore con con un ragazzo che non fa parte né del mondo dello spettacolo né di quello dei social network. Un ragazzo normale, con un lavoro comune che ha però cambiato la vita della giovane. E con il quale oggi Martina è pronta a mettere su famiglia dopo due anni di conoscenza e convivenza. Continua dopo la foto











Intanto a far discutere è il nome. Nelle ultime ore Martina Sebastiani ha dichiarato che si tratta di una femminuccia che chiamerà Vittoria. Ovviamente c’è chi ha subito pensato alla piccola Vittoria, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni. Tra coloro che hanno fatto questa osservazione anche l’ex gieffina del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma che si è limitata a commentare: “Vittoria Sebastiani Fedez. Evviva, contentissima per voi!”. Secca la risposta: “Non ho 20 anni che prendo spunto per il nome di mia figlia da un personaggio pubblico. Questi commenti mi lasciano perplessa sullo sviluppo celebrale di alcune persone”.

