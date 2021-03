“Perché non lavoro più con Milly”. Gabriella Carlucci, il retroscena mai svelato sulla sorella e regina di ‘Ballando con le stelle’

Gabriella Carlucci torna in televisione e si racconta nel salotto di Bianca Guaccero nel corso della puntata del contenitore pomeridiano di Rai 2 “Detto Fatto”. L’esordio di Gabriella Carlucci nel mondo dello spettacolo risale agli anni Ottanta, quando debutta in televisione insieme alle sorelle Milly, oggi regina di Ballando con le stelle, e Anna.

Negli anni si è divisa tra Rai e Mediaset poi si è avvicinata alla politica e nel 1994 decide di iscriversi al partito fondato da Silvio Berlusconi, Forza Italia. Il 2001 è l'anno in cui viene eletta nella Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Trani e nove anni più tardi diventa sindaco di Margherita di Savoia, una cittadina della provincia di Barletta-Andria-Trani, nel 2012 infine si dimette.















Nel salotto di Bianca Guaccero Gabriella Carlucci ha rivelato il perché non abbia più avuto modo di lavorare in televisione con la sorella Milly, oggi uno dei pilastri della Rai, campionessa di ascolti con i programmi "Ballando con le stelle" e "Il cantante mascherato".















Sorella di Milly ed Anna, ha ricordato con la padrona di casa la sua carriera televisiva. Dal "Nuovo Cantagiro" al Festival di Sanremo con Miguel Bosè prima, e Johnny Dorelli dopo. Come detto una strada interrotta dalla voglia di buttarsi in politica. Prima di intraprendere la carriera in politica, le strade delle sorella Carlucci si sono divise e nella puntata di oggi di Detto Fatto, Gabriella ha svelato il perché.









“Abbiamo deciso di fare cose completamente diverse per distinguerci anche se la gente a volte ci confonde perché abbiamo lo stesso modo di fare e la stessa voce”, ha detto la Carlucci. E ancora: “Abbiamo deciso di non lavorare più insieme perché la gente si sarebbe stufata, immaginate se ci fossero tre sorelle Carrà o tre fratelli Baudo”, ha rivelato Gabriella Carlucci a Bianca Guaccero.

