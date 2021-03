Momento di grande apprensione a ‘L’Isola dei Famosi 2021’. Tra pochissimo andrà in onda una nuova puntata con Ilary Blasi, ma nel daytime del 25 marzo c’è stata una situazione imprevedibile che ha fatto preoccupare tutti. Il concorrente Gilles Rocca è stato infatti costretto ad abbandonare in modo temporaneo il reality show di Canale 5. In Honduras c’è stata immediata ansia da parte degli altri naufraghi, che non hanno compreso cosa stesse succedendo ed hanno chiesto subito spiegazioni.

I telespettatori si sono immediatamente preoccupati e hanno inondato i social network di messaggi. Il loro timore è che lui possa lasciare per sempre ‘L’Isola dei Famosi 2021′. A rilasciare alcune affermazioni ci ha pensato lo stesso Gilles Rocca, che si è rivolto agli altri protagonisti del programma in modo un po’ spaesato. Non ha infatti capito al 100% cosa gli stesse capitando, anche se poco dopo sono arrivate le prime indiscrezioni sulle motivazioni di questa decisione degli autori. (Continua dopo la foto)















Gilles Rocca ha quindi dichiarato agli altri naufraghi: “Tranquilli ragazzi, non so però cosa sta succedendo. Ci vediamo presto, dai”. Ed è poi andato via. Gli altri compagni di avventura hanno commentato: “Mi raccomando, non farci preoccupare”. Si è poi appurato che Gilles Rocca aveva necessità di abbandonare temporaneamente il reality show per motivi di natura sanitaria. Probabilmente non si è reso conto nemmeno lui della situazione, ma la produzione ha usato la massima cautela. (Continua dopo la foto)















Gilles Rocca ha dovuto lasciare per un po’ ‘L’Isola dei Famosi 2021′ per effettuare alcuni controlli medici. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni, ma c’è comunque molta attesa per saperne di più. Sicuramente ad inizio puntata Ilary Blasi cercherà di fare piena luce sulla vicenda e darà tutte le delucidazioni del caso. Non resta dunque che pazientare ancora un po’ e i telespettatori potranno avere un quadro indubbiamente più chiaro. La speranza di tutti è che possa rientrare. (Continua dopo la foto)









Intanto, sul sito si legge che proprio stasera sbarcherà sull’Isola Andrea Cerioli, uno dei volti più amati della trasmissione Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi, Andrea ha conosciuto e scelto Arianna Cirrincione, con la quale vive una meravigliosa storia d’amore. Dopo essere sbarcato in Honduras come riserva qualche settimana fa e parcheggiato in un resort, come svelato da Chi, Andrea è pronto a entrare in gioco.

“Ha fatto bene, è giusto così”. Ilary Blasi, applausi dopo la decisione all’Isola dei Famosi