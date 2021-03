Giorni turbolenti a Uomini e Donne. Ieri la caduta di Gemma con tanto di intervento medico. Oggi un clamoroso dietro le quinte che ha portato a una situazione mai vista nella storia del programma. Per chi si fosse perso la puntata di ieri ecco un breve riassunto. Gemma Galgani, sempre alla ricerca dell’amore, era caduta sbattendo entrambe le ginocchia. Il primo commento era stato di Tina Cipollari che, con le mani trai i capelli, aveva esclamato: “Oddio”. Gemma, da parte sua, non ha perso il sorriso ed ha commentato: “Volevo fare l’Ape Maia”. Aggiungendo poi: “Io sono abituata a cadere”.

Nonostante le rassicurazioni, Maria De Filippi si è accorta che le gambe stavano sanguinando, ha immediatamente sospeso lo spettacolo e invitato Gemma a curarsi a dovere. Gemma Galgani è andata nel backstage e non ci sono comunque state conseguenze serie. Ma il peggio doveva arrivare. Dopo essersi messa alle spalle questo inconveniente, Gemma ha avuto un'altra batosta, infatti dopo l'incidente è stata rifiutata ufficialmente dal cavaliere Maurizio, con il quale aveva iniziato una conoscenza approfondita.















Maurizio ha abbandonato la trasmissione e per lei si è conclusa così una giornata assolutamente da dimenticare. Oggi, invece, è successo qualcosa che mai si era visto nella storia del programma. Subito dopo la lite tra la tronista Samantha Curcio, Roberto ha deciso di abbandonare la trasmissione non vedendo in Samantha un vero interesse nei suoi confronti. Una decisione netta sulla quale il corteggiatore ha fatto sapere di non tornare indietro. Poi Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Domenico, uno dei nuovi cavalieri del parterre.















Domenico, sguardo rassicurante e bonario, ha aspettato la dama in studio ma proprio qui si è consumato il pastrocchio e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire . "Mi dispiace, ma la signora non può entrare. La faremo tornare", annuncia la conduttrice. "Ma cos'è successo oggi? Già è è caduta Gemma. Maria dimmi cos'è successo", è il commento di Tina Cipollari che chiede di sapere cosa sia accaduto alla signora.











"Ha avuto un problema ed è dovuta tornare a casa. La faremo tornare", è stata la spiegazione della conduttrice. Una colpo di scena non da poco con Domenico che, poco dopo, è stato costretto a tornare al proprio posto in attesa di poter conoscere in futuro la donna che ha mostrato interesse nei suoi confronti. La puntata di Uomini e Donne in questione è stata registrata lo scorso 12 marzo

