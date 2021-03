Giulia Salemi, una volta terminato il ‘Grande Fratello Vip’, è ritornata alla vita di tutti i giorni e continua il suo lavoro di influencer. Nella giornata di venerdì 26 marzo presenterà infatti la sua nuova collezione di costumi, che sicuramente andrà a ruba in vista della stagione estiva. Nonostante con Pierpaolo Pretelli la relazione sentimentale proceda a gonfie vele, proseguono voci negative sul loro conto. E alcune di queste arrivano ancora proprio dai familiari dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’.

Al ‘GF Vip’ di Alfonso Signorini si è comportata nel migliore dei modi, ottenendo un buonissimo riscontro da parte del pubblico, anche se non è stata in grado di raggiungere la finalissima. Adesso, ad un mese dalla fine del reality show, è uscita fuori una notizia finora tenuta nascosta che riguarda proprio l’ex di Francesco Monte. Non ci sarebbero state dunque solo gioie lavorative, ma anche una delusione clamorosa. Anche se tutto questo non l’ha fatta abbattere poco dopo. (Continua dopo la foto)















A riferire la notizia è stato ‘Giornalettismo’, il quale ha riferito che prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia aveva tentato un’altra avventura televisiva. Si sarebbe dunque recata da Maria De Filippi e in particolare ai casting di ‘Uomini e Donne’. Ha provato questa strada molto interessante, non ottenendo però i risultati sperati. La produzione del dating show di Canale 5 non l’avrebbe ritenuta idonea al format e lei avrebbe dunque avuto una porta in faccia. Poi la chiamata di Signorini. (Continua dopo la foto)















Più nello specifico Giulia Salemi avrebbe voluto diventare tronista per cercare il corteggiatore ideale. Ma poi fortunatamente per lei l’amore è stato trovato al ‘Grande Fratello Vip’. Non avrebbe comunque reagito malamente, visto che si è fatta forza riuscendo poi nell’intento di prendere parte al reality show. Grazie a questa partecipazione ha aumentato notevolmente la sua popolarità e oggi è seguita da un numero esorbitante di follower, che la seguono con attenzione su Instagram. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda la storia d’amore tra lei e Pierpaolo, nelle scorse ore la zia di lui Mariateresa Pretelli ha scritto infatti sui social network: “Chi non ha rispetto per i propri genitori è una persona che non vale nulla”. E subito si è pensato che si sia trattato di un colpo basso al nipote e a Giulia Salemi. Non sono arrivate conferme e nemmeno smentite, quindi il mistero permane.

Tommaso Zorzi contro l’ex coinquilino del GF Vip: “Oggi ho deciso di querelarti”