Uno dei programmi più attesi degli ultimi tempi è finalmente iniziato. Stiamo parlando de “L’isola dei famosi” edizione 2021 condotto dalla meravigliosa e sempre più pronta Ilary Blasi. Ormai l’etichetta di ‘moglie di Francesco Totti’, se mai qualcuno l’avesse utilizzata, non ha più senso di esistere. Ilary ha saputo imporsi come conduttrice spiritosa, autoironica, ma anche forte caratterialmente. Perché quando ci vuole, ci vuole.

In tv non ci si improvvisa. E in un reality ricco di colpi di scena e scontri anche molto duri, dovuti sia alle difficili condizioni in cui sono costretti i partecipanti, sia a certi comportamenti sopra le righe, come l'Isola non basta sorridere e presentarsi con un outfit da grido. Recentemente ha fatto molto discutere l'eliminazione del modello Akash Kumar e sull'episodio si è espressa anche un'altra vip molto amata dal pubblico, ovvero Federica Panicucci.















Da anni alla guida di Mattino 5, Federica Panicucci ha voluto esprimere il proprio giudizio su quanto avvenuto martedì 23 marzo sull'isola dell'Honduras. Dopo il fallito tentativo di Akash Kumar di affermarsi come leader del gruppo, l'affascinante ed istrionico modello non è voluto rimanere su Parasite Island. E così Ilary Blasi è intervenuta in maniera molto netta, finendo per criticare apertamente Akash.















Ilary Blasi, in soldoni, ha criticato Akash Kumar affermando che se le sue motivazioni erano così blande non avrebbe dovuto neppure presentarsi per partecipare all'Isola dei Famosi. D'altra parte c'è la fila di personaggi più o meno famosi e dunque un comportamento del genere non è stato affatto accettato dalla conduttrice. A questo riguardo Federica Panicucci ha fatto sapere ai propri telespettatori quale è il suo pensiero.









“È stata lapidaria”, così Federica Panicucci ha commentato nell’ultima puntata di Mattino 5 la dura presa di posizione della collega Ilary Blasi nei confronti di Akash Kumar. Poi Federica ha aggiunto: “L’Isola era una chance lavorativa, si scelgono personaggi piuttosto che altri e francamente un po’ dispiace”. Poco dopo anche Arianna David si è espressa a favore della Panicucci e quindi di Ilary Blasi: “Belli come lui ce ne sono tanti, ho visto un’arroganza estrema, non si può partire per un reality in questo modo”.

